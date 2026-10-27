Pomník v podobě protitankového rozsocháče v Polné připomíná jeho autora Kašíka

Památník v podobě protitankové překážky rozsocháč v Polné na Jihlavsku připomíná jeho vynálezce a tamního rodáka Františka Kašíka (1888 až 1969). Ocelový rozsocháč měl premiéru v Československu koncem 30. let minulého století jako součást pohraničního opevnění. Pod názvem český ježek pak sloužil armádám ve druhé světové válce a využívaný je dodnes, i na území Ukrajiny.
"Pro mě je to možná splnění snu, jak vrátit majora Františka Kašíka zpátky do dějin," řekl vojenský historik a ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík při dnešním odhalení památníku.
Památník je v parku naproti zámku a rybníku Peklo, vedle pomníku věnovanému havárii amerického bombardéru u města v roce 1944. Jeho posádka skončila v německém zajetí. Stehlík toto sousedství označil za symbolické. "Tito muži, kteří bojovali za druhé světové války, bojovali proti zlu, které by bývalo bylo možné zastavit už o šest let dříve, kdyby se někteří politici nerozhodli obětovat jednu zemi, protože údajně obětováním Československa zachrání mír," řekl. Dodal, že jeden pomník připomíná muže, který chtěl svým technickým vynálezem ten příval zastavit, a druhý ty, kteří ho pak museli zastavovat vlastními životy.
Památník s replikami rozsocháčů a navazující 800 metrů dlouhou stezku, jež nese Kašíkovo jméno, vytvořili lidé z firmy IP Polná. Věnovali ji městu. "Já bych chtěl všem poděkovat, protože to je nesmírný kus práce," řekl starosta Jindřich Skočdopole (nestraník).
Kašík se narodil v Polné, ale většinu života prožil v Praze. V první světové válce byl odvedený do rakousko-uherské armády. Dostal se do ruského zajetí a následně se přihlásil do československých legií. Po válce se rozhodl zůstat v armádě. Od roku 1935 pracoval na Ředitelství opevňovacích prací a je autorem několika ženijních systémů. Nejznámější je jeho vynález rozsocháče. V Československu se jich před druhou světovou válkou vyrobilo odhadem 150.000 až 200.000 kusů.
To, že je Kašík autorem rozsocháče, dobové dokumenty nezmiňují. "Já jsem to zjistil úplnou náhodou díky pamětníkům, se kterými jsem se před mnoha lety scházel, a i díky synovi majora Kašíka," řekl Stehlík ČTK. Uvedl, že když asi před šesti lety napsal příspěvek na facebook, kde autorství Kašíka představil, nenapadlo ho, že to skončí tím, že bude mít v Polné památník.
Pomník připomínající americký letoun, který spadl za války západně od Polné při návratu z bojové akce, byl v parku osazen v roce 2019.