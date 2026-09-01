Pondělní požár lesa na Jihlavsku způsobil škodu 4,5 milionu korun

Odhadovaná škoda, kterou způsobil pondělní požár lesa na Jihlavsku, je 4,5 milionu korun, uvedla dnes mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Proč začal porost se stromy a suchou trávou u Svojkovic hořet, hasiči zjišťují.
Kvůli požáru vyhlásili hasiči v pondělí odpoledne třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. S hašením pomáhal déle než hodinu vrtulník. K ohni se vracel 25krát. U události zasahovalo 19 jednotek hasičů, kterým se požár po 20:30 podařilo dostat pod kontrolu a už se dál nešířil. Asi o hodinu později byl zlikvidovaný.