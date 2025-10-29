Ludmila Adamcová si od samého začátku přála porodit svá dvojčata přirozeně, jenže to se jí nakonec podařilo jen částečně.
První z nich, syn Josef, přišel na svět skutečně podle plánu 12 minut před půlnocí přirozeným porodem.
„Potom se ale druhé dvojčátko stočilo do příčné polohy, u které je možné porodit jedině císařským řezem,“ uvedla mluvčí Nemocnice Jihlava Monika Zachrlová.
A tak se holčička Kateřina narodila 41 minut po půlnoci s pomocí tohoto zákroku. „Obě děti i maminka jsou naštěstí v pořádku a my jsme rádi, že jsme mohli být součástí tak výjimečného a krásného příběhu,“ usmívala se Zachrlová. Každý ze sourozenců tak má jiné datum narození.
Něco podobného zažili poprvé
Podle Zachrlové žádný takto výjimečný porod v Jihlavě až doposud nezaznamenali. „Zjišťovala jsem to u lékařů a nikdo si na podobnou situaci nepamatuje, takže to u nás byla premiéra,“ hlásila.
Šťastná maminka, která je mimochodem povoláním zdravotní sestrou, si svoje dvojčátka poveze domů k Telči, kde na své sourozence už netrpělivě čekají její další tři děti ve věku od 8 do 11 let.
„A všechny porodila paní Adamcová u nás v Jihlavě,“ dodala Zachrlová.