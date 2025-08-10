Hledal jsem angažmá, které bude dávat smysl, vysvětluje změnu Rachůnek

Eva Streichsbierová
  13:52aktualizováno  13:52
Loňským brněnským angažmá se zkušený hokejový útočník Tomáš Rachůnek svému rodnému Zlínu přiblížil, jenže letos se dohodl s jihlavskou Duklou, takže to bude mít domů zase o kousek dál.

V loňské sezoně slavil Tomáš Rachůnek s Kometou Brno mistrovský titul, v té další by rád postoupil s Duklou Jihlava do nejvyšší soutěže. | foto: ČTK

Jasnější důkaz, že bude mít v nadcházející hokejové sezoně po získání nového movitého majitele jen ty nejvyšší ambice, snad jihlavská Dukla veřejnosti předložit ani nemohla. Hned pro první posilu si totiž sáhla do mistrovské Komety Brno a podepsala spolupráci s čtyřiatřicetiletým útočníkem Tomášem Rachůnkem.

„Měl jsem původně pokračovat dál v Brně, ale nakonec to nedopadlo, tudíž jsem si hned po sezoně začal hledat nové angažmá,“ prozradil rodák ze Zlína, který si zahrál nejen českou extraligu, ale v minulosti si vyzkoušel také ruskou KHL. Oblékal v ní dres Slovanu Bratislava, Lva Praha a Metallurgu Novokuzneck.

Zadal jste si sám pro sebe při hledání nového místa nějaké speciální požadavky?
Jelikož už mám svůj věk, tak jsem hledal něco, co bude mít trochu hlavu a patu, co mi bude dávat smysl do budoucna.

A to všechno podle vás Jihlava splňuje?
Přesně tak, jsem moc rád, že jsme se domluvili. Musím říct, že jednání s Duklou bylo fakt na úrovni. Její nabídka mě hned oslovila.

Tomáš Rachůnek

Narodil se 26. února 1991 ve Zlíně jako poslední ze tří bratrů. Ve svém rodném městě pak začal stejně jako jeho sourozenci s hokejem. V 17 letech odjel na zkušenou do kanadského klubu Sault Ste. Marie Greyhounds, který hraje juniorskou OHL. Po návratu vystřídal několik extraligových klubů, ale zkusil si i ruskou KHL. Nejdelší čas strávil v české nejvyšší soutěži v Karlových Varech. Do Jihlavy však přichází z Komety Brno, s níž loni získal titul. Jeho nejstarší bratr Karel zemřel při leteckém neštěstí v Jaroslavli.

Zmínil jste, že původně měla vaše kariéra pokračovat v brněnské Kometě. Proč to nedopadlo? Mohl v tom hrát roli třeba právě i váš věk?
Je to možné. Kometa má hodně zkušených hráčů, myslím těch, kterým je přes třicet, a proto se asi rozhodla omladit. Takže ano, i věk zřejmě sehrál svoji roli.

Zaslechla jsem ovšem, že kapitána Jakuba Fleka váš odchod hodně mrzí...
To mě samozřejmě těší. S Kubou jsme toho spolu hodně odehráli, známe se dlouho. Jsme přátelé.

Předpokládám, že vaše přátelství se zrodilo při angažmá v Karlových Varech...
Jasně, hráli jsme tam spolu několik sezon v jedné lajně. Vlastně se dá říct, že z těch necelých deseti sezon jsem s Kubou odehrál tak osm.

Až do letošního jara bylo vaším největším úspěchem v extralize třetí místo se Spartou Praha v soutěžním ročníku 2013/14. Jaký to byl pocit získat ve čtyřiatřiceti letech mistrovský titul?
Jsem šťastný, že jsem se toho dočkal, protože spousta skvělých hokejistů třeba ligu nikdy nevyhraje, nepodaří se jim to. A já to stihl.

Oslavy musely být asi dost náročné, nebo se pletu?
Užil jsem si je náramně, člověk má vzpomínky na celý život. Celé Brno titulem neskutečně žilo, byl jsem překvapený, kolik lidí se na náměstí sešlo. Ale abych vám odpověděl – ano, oslavy byly náročné a mnohem lépe je v týmu zvládali mladí kluci. (usmívá se)

Prozradíte, jak dlouho vás doma neviděli?
(směje se) Na začátku mě manželka a dcera nechaly dva tři dny o samotě, aby se na mě nemusely dívat, a pak za mnou zase přijely.

Pojďme se však znovu vrátit ke změně angažmá. Vy jste zlínský rodák a Zlín hraje stejnou soutěž jako Jihlava a navíc má podobné ambice. Nepřemýšlel jste, že se vrátíte zpátky domů?
Napadlo mě to, byla to jedna z variant, ale dál se k tomu nechci vůbec vyjadřovat. Jak už jsem řekl, chování Jihlavy mě přesvědčilo.

Jihlava prodala hokejovou Duklu. Chceme extraligu a potom i titul, hlásí miliardáři

Každopádně na souboje se Zlínem se asi budete těšit. Nebo ne?
Jasně, ale nebude to pro mě nic nového. Už jsem ze Zlína pryč skoro dvacet let, takže jsem si proti němu zahrál už mockrát.

Loni jste si pochvaloval, že přesunem z Karlových Varů do Brna se výrazně přiblížíte domovu, teď jste se od něj ale znovu trochu vzdálil...
To je pravda, ale jen o kousek, o nějakou půlhodinku. Z Varů jsem byl zvyklý na daleko delší cestování.

Na západě Čech jste působil skoro deset sezon, asi nebylo jednoduché po takové době odejít...
Měli jsme tam s manželkou a dcerou druhý domov, jenže Vary se loni rozhodly úplně překopat tým, takže jsem si, stejně jako letos, hledal jiné angažmá. Tak už to prostě v hokeji chodí. Ale kdybych řekl, že mě ten odchod nemrzel, lhal bych.

Z extraligy jste teď zamířil do první ligy. Není to ústupek?
Neberu to jako krok zpátky, Jihlava chce hrát extraligu, bude mít na to podmínky, takže jsem tady rád.

Když řeknu Dukla Jihlava, každý ví, o co jde, tvrdí nový majitel klubu

Už jste si prohlédl novou multifunkční halu, která se v Jihlavě dokončuje?
Trénujeme hned vedle, takže ano, viděl jsem ji a musím říct, že vypadá nádherně. Myslím, že celý tým už se těší, až se do ní přestěhujeme.

Loni jste přišel do Komety, a ta hned v následující sezoně získala titul. Teď budete hrát v Jihlavě, tak by nový ročník mohl skončit postupem. Co říkáte?
To by bylo skvělé, ale je to hrozně daleká a těžká cesta. Každopádně pro to určitě všichni uděláme maximum. A já věřím, že k tomu přispěju svými zkušenostmi.

K nimž patří i působení v KHL. Jak na toto svoje období vzpomínáte?
Jako na jedno z nejlepších. Hrát KHL v Praze bylo super. Tým měl samé výborné hráče, takže jsem se měl od koho učit.

A co v Jihlavě, už vás vaši noví spoluhráči provedli městem?
Trochu jsem se vyptával sám. Taky jsem se díval na určité možnosti na internetu a pravda, moc jsem toho nenašel. Ale věřím, že s rodinou určitě něco brzy objevíme.

Máte nějakého koníčka, u kterého na hokej vždycky spolehlivě zapomenete?
Mám – tříapůlletou dceru, ta mě zabaví hned. A pak taky rád vyrážím rybařit nebo zajdu na golf.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Uhodnete registrační značky podle okresů?

Původní registrační značky na autech, jak se také někdy nesprávně říká „espézetky“ podle okresů oficiálně skončili v roce 2001. Od 1. července toho roku dostalo každé nově přihlášené auto hlavní...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Náměstíčko Karla Gotta. Vydejte se na toulky Prahou, kde v metropoli bydlel slavný český zpěvák

Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?

Hlavní závod hlásí vyprodáno, slavný Ironman chce překonat loňskou premiéru

Prestižní Ironman 70. 3 Hradec Králové, tedy jeho hlavní závod, je vyprodán. Zájem o světově známý extrémní podnik původem z Havaje je obrovský, na start všech triatlonových klání se postaví 2 800...

Běhej lesy Bílá: rekordní účast vyprodaného závodu na hřebenech Beskyd

10. srpna 2025  17:31

V Plané na Tachovsku dnes hořel stroj na vyvážení dřeva, škoda je 16 mil. Kč

V Plané na Tachovsku dnes odpoledne shořel stroj na vyvážení dřeva, hasiči předběžně odhadli výši škody na 16 milionů korun. ČTK to řekl řídící důstojník...

10. srpna 2025  15:49

Zemědělci na pomoc po povodni stále čekají. Zvládnout obří spoušť museli sami

Nepředstavitelné škody a zatím žádná pomoc. Moravskoslezští zemědělci a farmáři, které postihla ničivá povodeň, s jejími následky dál bojují sami. Požádat o peníze si mohou v září, rok po povodni....

10. srpna 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Lev ze zooparku se podhrabal. Zvěřinec už roky nemá povolení

Lev, který uprchl z klece zvěřince ve Zvoli u Prahy, zranil jednoho z majitelů. Ten redakci iDNES.cz řekl, že je z tragické události v šoku. Uprchlé zvíře zastřelili v noci policisté, kteří nyní celý...

10. srpna 2025  11:12,  aktualizováno  16:30

Vltavská štafeta dnes opustila Jihočeský kraj a vstoupila do Středočeského

Vltavská štafeta dnes opustila Jihočeský kraj a zahájila cestu krajem Středočeským. Skleněnou kapsli s vodou z Vltavy si dopoledne předali nejvyšší...

10. srpna 2025  12:57,  aktualizováno  12:57

Hledal jsem angažmá, které bude dávat smysl, vysvětluje změnu Rachůnek

Loňským brněnským angažmá se zkušený hokejový útočník Tomáš Rachůnek svému rodnému Zlínu přiblížil, jenže letos se dohodl s jihlavskou Duklou, takže to bude mít domů zase o kousek dál.

10. srpna 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Policie uzavřela dálnici D2 ve směru na Brno, kvůli nehodám se tvořily kolony

Policie před polednem kvůli třem nesouvisejícím nehodám uzavřela dálnici D2 ve směru na Brno. Nehody se staly v silném provozu mezi 11. a třetím kilometrem, tedy mezi exity Blučina a Chrlice. Před...

10. srpna 2025  12:52,  aktualizováno  13:44

Na Příbramsku hořela skládka, hasiči s ohněm bojovali více než 20 hodin

Hasičům se po více než 20 hodinách podařilo uhasit požár skládky v Chrástu na Příbramsku, škoda bude zřejmě nulová. V sobotu hasiči vyhlásili druhý poplachový stupeň ze čtyř možných, v neděli ráno...

9. srpna 2025  16:32,  aktualizováno  10.8 12:32

Průzkum: Elektrokolo vlastní každá šestá česká domácnost

Elektrokolo už vlastní každá šestá česká domácnost a většina jejich majitelů využívá bicykl s elektromotorem pro volný čas, sport či cestování. Do práce nebo...

10. srpna 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

Bolí vás záda, rameno? Nejezděte tolik autem a raději se hýbejte, radí cvičitelka

MaHoj. Tak si říká instruktorka cvičení Markéta Hojdánková. Mámo, dýchej, Rovná a pevná či Hravě a zdravě. To jsou názvy jednotlivých kurzů, které právě vede 33letá cvičitelka z Českých Budějovic....

10. srpna 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Pasáže kolem Václavského náměstí jsou útočištěm diváků kin a divadel, milenců i zvědavců či shopoholiků

Zpívají se o nich písně, vznikl v nich nejeden divácky úspěšný film. Až se vydáte na prohlídku Prahy, zkuste místo na turisty přeplněné atrakce zamířit do labyrintů průchodů v centru města.

10. srpna 2025  11:33

Hasiči na Jihlavsku likvidovali požár domu a stodoly v Milíčově

Hasiči dnes po třetí hodině ranní vyjeli k požáru rodinného domu a stodoly v obci Milíčov na Jihlavsku. Zasahovalo devět jednotek profesionálních a...

10. srpna 2025  9:58,  aktualizováno  9:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.