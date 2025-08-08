Ve školním dvoře kdosi po obvodu nařezal mohutný javor, škoda může jít do statisíců

Tomáš Blažek
  16:12aktualizováno  16:12
Neznámý pachatel pilou nařezal kmen stoletého javoru u vjezdu do areálu parku ve dvoře Střední školy stavební v Jihlavě u Štefánikova náměstí. Případem se zabývá magistrátní odbor životního prostředí. Vedení střední školy se chce obrátit na policii.

Strom má totiž u země kmen v průměru jednoho metru a jeho hodnota může být až půl milionu korun. Zda má mohutný javor po barbarském činu neznámého vandala šanci na přežití, není jasné, dendrologové budou poškození teprve zkoumat.

„Poškození stromu mi bylo oznámeno majitelem vedlejší garáže, informovala jsem o tom odbor životního prostředí a požádala je o vyjádření, jak mám dál postupovat. Pak jsem ale hned odjížděla na dovolenou, takže se tou věcí budu zabývat až po návratu,“ řekla ředitelka Střední školy stavební Markéta Metelková.

Po návratu z dovolené bude Metelková s nejvyšší pravděpodobností kontaktovat policii. „Ten strom má velkou finanční hodnotu, takže tímhle činem nám někdo poškodil náš majetek,“ řekla Metelková.

Strom se zatím drží

Podle odborníka, kterého oslovila redakce iDNES.cz, by podobný strom mohl mít hodnotu až půl milionu korun. „Skutečně řešíme poškození javoru u Štefánikova náměstí. Ale řeší to kolega, který má tento týden dovolenou. Zatím strom na první pohled nevadne a neprosychá, ale uvidíme, jak to s ním dopadne,“ vyjádřil se mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Redaktor poničený strom obhlédl. Řezy pilou byly vedeny takřka po celém obvodu kmene, vyjma přirozených prohlubní ve dřevu, kam zuby pily už nedosáhly. Na místě nebyly viditelné žádné čerstvé piliny.

„Pokud by byl pachatel nalezen, maximální pokuta, kterou můžeme fyzické osobě uložit, je 20 tisíc korun. Ekologická hodnota tohoto javoru je ale řádově vyšší,“ dodal Daněk.

Strhli a odnesli semafor, ukradli i značku. Jeden z vandalů se policii přihlásil

Podle něj je četnost podobných záměrných poškození stromů v Jihlavě spíše výjimečná. „Jde o nižší jednotky případů za desetiletí. Dlouho jsme naštěstí nic podobného neřešili,“ dodal Daněk.

Poškozený strom se nachází mezi plotem areálu parku a okrajem řady garáží, které se v areálu nachází, v místě nedaleko restaurace Zeppelin. Zatímco pozemek parku za přilehlým studentským internátem patří střední stavební škole, garáže jsou soukromých vlastníků, stejně jako parkoviště za plotem u poškozeného stromu. Další parkoviště jsou uvnitř areálu.

Vnější parkoviště nejblíže stromu patří realitnímu makléři Miroslavu Hollerovi. „O poškození stromu nic nevím, jsem na dovolené. S údržbářem ze studentského internátu si vždy po zimě domlouvám na prořezání větví stromu u parkoviště, víc nevím,“ řekl Holler.

S podobným případem poškození stromu se dosud ředitelka Metelková v rámci své funkce ve škole nesetkala.

Stromky ve Žďáře ničí vandal. Aby později nestínily, spekulují sousedé

„Se všemi sousedy máme coby škola dobré vztahy, takže vysvětlení proto prostě žádné nemám. Parkoviště je střežené, o areál se staráme, žádný důvod si neumím představit. Zatím tam nějaký pokus poškodit stromy nikdy nebyl. Přístup do areálu parku má mnoho lidí, studenti, majitelé garáží. Plot se navíc v jednom místě dá poměrně snadno překonat,“ řekla Metelková.

V areálu parku střední stavební školy je řada hodnotných starých stromů, převážně dubů. Mezi nimi je i jeden památný, zvaný Frühaufův dub. Dvousetletý strom byl zařazen mezi chráněné památné stromy v roce 2021 a pojmenován na počest slavného jihlavského střelce Norberta Vincence Frühaufa, který se stal na tehdejší zdejší střelnici třikrát po sobě v letech 1824-1826 králem střelců.

Pachatele zatím neodhalili

Na Jihlavsku tu a tam k podobným poškozením stromům dochází. Jedním z případů bylo nařezání mnoha desítek stromů pilou ve smrkovém lese na katastru Panské Lhoty u Brtnice. Všechny stromy musely být po devastujícím poškození pokáceny, pachatel nebyl dopaden.

V Jihlavě po řadu let neznámý pachatel zaléval chemikáliemi, navrtával a nasekával kořeny stromů v místě, kde Smrčenská ulice ústí do Sokolovské. Všechny poničené stromy později uschly. V Malém Beranově byly loni zničeny tři čerstvě zasazené stromy u cyklostezky.

Vandalové na jihlavských sportovištích ničí sítě a vytrhávají sedačky

Letos na začátku roku neznámý vandal řádil ve Žďáru nad Sázavou. Zlomil jilm před obchodním centrem na sídlišti Libušín a udělal hluboké zářezy do pětice okrasných třešní u nedaleké bytovky.

Vandalismus řešila městská i státní policie. Později kdosi zlomil dva mladé jírovce v Barákově ulici. Pachatel se na místo opakovaně vracel. Nahnutý strom se vrátil doříznout a později ho ještě nařezal na kusy, které poházel u blízkých kontejnerů.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Lesy ČR obnovily přehrážky v Borkovických blatech, aby zamezily úniku vody

Státní podnik Lesy České republiky opravil dřevěné přehrážky v rašeliništi Borkovických blat. Původní dřevěné přehrážky z 90. let minulého století už byly...

8. srpna 2025  14:55,  aktualizováno  14:55

Řemeslníci ve zlínském divadle rekonstruují tahové zařízení a rozvodnu osvětlení

Řemeslníci rekonstruují v Městském divadle Zlín tahové zařízení a elektrorozvodnu jevištního osvětlení. Součástí prací v letním období, kdy je divadlo uzavřeno...

8. srpna 2025  14:53,  aktualizováno  14:53

