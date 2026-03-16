Potravinová banka opravuje budovu ve Světlé nad Sázavou, potřebuje víc místa

Potravinová banka Vysočina opravuje a vybavuje svoji budovu, kterou přibližně před třemi lety koupila ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Po dokončení nynější akce za 15 milionů korun se letos zjara do větší světelské budovy zcela přestěhuje ze svého prvního působiště v Ledči nad Sázavou. ČTK to řekl předseda banky Miroslav Krajcigr.
Světelskou budovu zatím vzhledem jejímu k technickému stavu mohla banka využívat jen pro uskladnění trvanlivého zboží. "Teď si ji přizpůsobíme tak, že tam budeme moci vykonávat všechny naše činnosti," uvedl Krajcigr. Množství potravin a dalšího zboží, které banka odebírá z obchodů a přerozděluje potřebným lidem, stoupá. Vloni převzala 1032 tun zboží, o 130 tun víc než v roce 2024.
Budovu v Komenského ulici ve Světlé nad Sázavou, která má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží, koupila potravinová banka díky dotacím. Peníze tehdy stačily i na výměnu starých oken, která byla ve špatném stavu, za nová. Na další opravy zahájené letos banka vyjednává dotaci v operačním programu Životní prostředí, půl milionu korun dostane také od Kraje Vysočina.
V budově, v níž býval sklářský provoz, teď pracovníci spravují podlahy, omítky a elektroinstalaci. Vyměnit je potřeba kvůli požárním předpisům část dveří, u vstupů budou osazená vrata na dálkové ovládání a na oknech venkovní žaluzie tak, aby uskladněným potravinám neškodilo slunce.
Opravy se týkají i střechy, do níž zatékalo. Osazené na ní budou fotovoltaické panely, vyrobenou elektřinu spotřebují dva velké chladicí boxy. Projekt počítá také například s pořízením technologie na sušení ovoce a zeleniny mrazem. Zlepší se rovněž vozový park banky, pořídí mimo jiné i velké auto s chladicím boxem.
Potravinová banka byla na Vysočině založená v roce 2013. Jídlo a jiné zboží, které zbývá v obchodech a jiných provozovnách nebo od dárců, poskytuje potřebným lidem prostřednictvím charit, sociálních odborů a dalších organizací. Banka zaměstnává 22 lidí, většina má kvůli zdravotnímu postižení zkrácené úvazky.