Potravinová banka Vysočina dělá v novém sídle i akce pro školy, má také galerii

Autor: ČTK
  13:00aktualizováno  13:10
Sledovat Metro na Googlu

| foto: ČTK

Potravinová banka Vysočina může v novém sídle ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku uchovat více ovoce, zeleniny a jiných potravin. V opravené budově někdejší sklárny v Komenského ulici má velké chladicí boxy, přibude tam například i stroj na konzervaci potravin sušením mrazem. Při dnešním dni otevřených dveří to ČTK řekl předseda Miroslav Krajcigr. Prostory ve velké budově začala banka využívat také pro pořádání programů pro školy, v jejím nejvyšším patře vystavila zapůjčené obrazy malířky Míly Doleželové. V přízemí by v budoucnu chtěla mít kavárnu.

Potravinová banka byla nejdřív v pronájmu v Ledči nad Sázavou. Vlastní budovu ve Světlé nad Sázavou koupila před čtyřmi lety, dostala na to devatenáctimilionovou dotaci. "Přišli jsme do bývalé sklárny, kde prostředí nebylo přizpůsobené skladování potravin," uvedl Krajcigr.

Budova se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím má 4500 metrů čtverečních ploch. Letošní úpravy za deset milionů korun mohla banka udělat díky další dotaci. Z operačního programu Životní prostředí dostala celkem 15 milionů korun, z toho pět milionů Kč na nákup čtyř různě velkých dodávkových aut, jimiž sváží potraviny z obchodů a pak je i rozváží. Půl milionu korun na projekt má banka slíbených od kraje.

Potravinová banka dostává přebytečné jídlo a jiné zboží z obchodů nebo od dárců. K potřebným lidem ho posílá prostřednictvím charit, sociálních odborů a dalších organizací. Objem rozdělovaného zboží stoupá, z 26 tun v roce 2014 se dostal na loňských 1032 tun. V porovnání s rokem 2024 to bylo o 130 tun víc. "Dneska už máme 88 odběratelských organizací," uvedl Krajcigr. Ovoce a zeleninu, případně i mléčné výrobky, už banka dodává například i do školních jídelen či pořadatelům letních táborů pro děti.

V nové budově banky jsou dva velké chladicí boxy, jeden pojme 12 palet s potravinami, druhý devět. Díky nim bude možné zachránit o něco víc ovoce a zeleniny. Banka je bude i různě zpracovávat. Boxy budou napájené elektřinou z fotovoltaických panelů, které budou na střeše po dokončení jejích oprav. Do střechy zatékalo. Pracovníci také opravili větší část podlah, někde i omítky. Na okna dali žaluzie, aby na uskladněné zboží nesvítilo slunce. U vstupů jsou vrata na dálkové ovládání.

Ve vzdělávacím centru banky se už vystřídalo 60 dětí. Program s únikovou hrou vytvořenou pomocí umělé inteligence je zaměřený na plýtvání potravinami, ale také na to, co všechno se dá použít znovu, třeba že z palet může být i nábytek.

Obrazy Míly Doleželové s romskou a náboženskou tematikou mohla banka vystavit díky rozlehlosti budovy. Zapůjčila je Nadace Jindřicha a Ičky Waldesových, která patří mezi zakládající členy potravinové banky. Další umělecké dílo, sedmimetrový kříž v podobě Krista, je v bývalé hutní hale, kde se třídí dovezené potraviny. Banka zaměstnává 26 lidí, větší část z nich má zdravotní handicap.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Výstava Živé pasti představí v Olomouci masožravé rostliny z celého světa

VĂ˝stava Ĺ˝ivĂ© pasti pĹ™edstavĂ­ v Olomouci masoĹľravĂ© rostliny z celĂ©ho svÄ›ta

Několik set masožravých rostlin z celého světa, i více než 35 let staré sbírkové exempláře, tropické masožravé liány či fotografie z expedice do Kambodže,...

22. května 2026  11:44,  aktualizováno  11:44

Průvod na Kroměřížsku připomene sběratele lidových písní Františka Sušila

ilustrační snímek

Sběratele a vydavatele moravských lidových písní Františka Sušila připomene sobotní průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn na Kroměřížsku. Sraz...

22. května 2026  11:37,  aktualizováno  11:37

Tunelbus v Blance otestoval evakuační postupy. Linka se chystá na svůj letní start

Pražský tunelový autobus linky 145 absolvoval další zkušební jízdu v tunelovém...

Tunelbus v komplexu Blanka má za sebou další kolo testů. Řidiči mají za sebou další testovací jízdy. Autobus linky 145 tudy projede poprvé v létě.

22. května 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Sudetský sjezd: Pod sochou Jošta se tancuje, hoduje, ale i protestuje

Program sudetských Němců pokračuje v pátek odpoledne tancem a hudbou na...

V centru Brna na Moravském náměstí se již sešly desítky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů a usedly k dlouhému stolu. Sousedskou slavností pod širým nebem zde pokračuje páteční program sjezdu...

22. května 2026  13:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Gorenje a Planeo podporuje fotbalové kluby napříč republikou

22. května 2026  13:10

Chomutov obnoví vyhořelou restauraci Dřevák na Kamencovém jezeře

ilustrační snímek

Město Chomutov obnoví restauraci Dřevák na Kamencovém jezeře, která shořela na začátku května. Radnice zvažuje buď stavbu repliky, nebo na stejném místě...

22. května 2026  11:28,  aktualizováno  11:28

Před soudem stane žalobce Vagai, nezakročil při vydání elektroniky s bitcoiny

ilustrační snímek

Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci stane příští týden státní zástupce Marek Vagai. Hrozí mu důtka za to, že nepodal stížnost proti usnesení, na...

22. května 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

Nebezpečí pominulo. Policie našla muže, který chodil po Přelouči se sekáčkem

Ilustrační snímek

Policisté v Přelouči pátrali po mladém muži, který mohl být nebezpečný. Podle svědků u sebe měl sekáček. Policie proto varovala, aby se ho lidé nesnažili zadržet. Krátce před 13:00 muže vypátrala.

22. května 2026  10:32,  aktualizováno  12:56

Tábor chystá parkovací zóny. Zatím jsme na začátku, uklidňuje radnice

V Neplachově ulici už jsou namalované modré pruhy pro rezidenty.

Centrum, okolí nádraží i sídliště v Táboře trápí velké množství aut návštěvníků nebo lidí, kteří přijíždějí za prací. Místní tak často nemají, kde v blízkosti svých domovů zaparkovat. Radnice chce...

22. května 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Dokončení dálnice D55 se blíží. Kilometr z Napajedel do Babic vyjde na miliardu

Silničáři otevřeli část dálničního úseku D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly....

Uvítají ho obyvatelé Spytihněvi a Napajedel i tisíce řidičů. Řeč je o posledním úseku dálnice D55 na území Zlínského kraje. Sahá od dálničního mostu na okraji Otrokovic do Babic a měří sedm...

22. května 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Maryša v Turnově

ilustrační snímek

Klasické realistické drama nabídne v sobotu Městské divadlo v Turnově.

22. května 2026  12:38

8. den na MS v hokeji 2026: Páteční program nabídne zápasy Davida s Goliášem

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku pokračuje pátečním programem základních skupin. Na led se vrátí Kanada, Švédsko i Finsko, které budou potvrzovat role favoritů turnaje. Přinášíme...

22. května 2026  12:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.