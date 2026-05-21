Potravinová banka Vysočina dělá v novém sídle i akce pro školy, má také galerii

Potravinová banka Vysočina může v novém sídle ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku uchovat více ovoce, zeleniny a jiných potravin. V opravené budově někdejší sklárny v Komenského ulici má velké chladicí boxy, přibude tam například i stroj na konzervaci potravin sušením mrazem. Při dnešním dni otevřených dveří to ČTK řekl předseda Miroslav Krajcigr. Prostory ve velké budově začala banka využívat také pro pořádání programů pro školy, v jejím nejvyšším patře vystavila zapůjčené obrazy malířky Míly Doleželové. V přízemí by v budoucnu chtěla mít kavárnu.
Potravinová banka byla nejdřív v pronájmu v Ledči nad Sázavou. Vlastní budovu ve Světlé nad Sázavou koupila před čtyřmi lety, dostala na to devatenáctimilionovou dotaci. "Přišli jsme do bývalé sklárny, kde prostředí nebylo přizpůsobené skladování potravin," uvedl Krajcigr.
Budova se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím má 4500 metrů čtverečních ploch. Letošní úpravy za deset milionů korun mohla banka udělat díky další dotaci. Z operačního programu Životní prostředí dostala celkem 15 milionů korun, z toho pět milionů Kč na nákup čtyř různě velkých dodávkových aut, jimiž sváží potraviny z obchodů a pak je i rozváží. Půl milionu korun na projekt má banka slíbených od kraje.
Potravinová banka dostává přebytečné jídlo a jiné zboží z obchodů nebo od dárců. K potřebným lidem ho posílá prostřednictvím charit, sociálních odborů a dalších organizací. Objem rozdělovaného zboží stoupá, z 26 tun v roce 2014 se dostal na loňských 1032 tun. V porovnání s rokem 2024 to bylo o 130 tun víc. "Dneska už máme 88 odběratelských organizací," uvedl Krajcigr. Ovoce a zeleninu, případně i mléčné výrobky, už banka dodává například i do školních jídelen či pořadatelům letních táborů pro děti.
V nové budově banky jsou dva velké chladicí boxy, jeden pojme 12 palet s potravinami, druhý devět. Díky nim bude možné zachránit o něco víc ovoce a zeleniny. Banka je bude i různě zpracovávat. Boxy budou napájené elektřinou z fotovoltaických panelů, které budou na střeše po dokončení jejích oprav. Do střechy zatékalo. Pracovníci také opravili větší část podlah, někde i omítky. Na okna dali žaluzie, aby na uskladněné zboží nesvítilo slunce. U vstupů jsou vrata na dálkové ovládání.
Ve vzdělávacím centru banky se už vystřídalo 60 dětí. Program s únikovou hrou vytvořenou pomocí umělé inteligence je zaměřený na plýtvání potravinami, ale také na to, co všechno se dá použít znovu, třeba že z palet může být i nábytek.
Obrazy Míly Doleželové s romskou a náboženskou tematikou mohla banka vystavit díky rozlehlosti budovy. Zapůjčila je Nadace Jindřicha a Ičky Waldesových, která patří mezi zakládající členy potravinové banky. Další umělecké dílo, sedmimetrový kříž v podobě Krista, je v bývalé hutní hale, kde se třídí dovezené potraviny. Banka zaměstnává 26 lidí, větší část z nich má zdravotní handicap.