Pouť na Třebíčsku připomněla faráře, které čeká blahořečení

Asi padesátka poutníků se dnes na Třebíčsku vydala na pouť po stopách mučedníků Jana Buly a Václava Drboly. Kněží patří k obětem komunistické totality a v červnu se v Brně završí proces jejich blahořečení. Pouť začala v Bulově rodišti v Lukově a jejím cílem se stal kostel Narození Panny Marie v Přibyslavicích. ČTK to za pořadatele z lukovské farnosti řekla Marie Václavková.
Pěší pouť rodin se letos konala pojedenácté. Podle Václavkové vznikla z podnětu farníků, kteří chtěli kromě poutí mužů a poutí žen absolvovat i pouť rodinnou. "A kam jinam putovat s prosbou za rodiny než k Panně Marii. A koho jiného prosit o mocnou přímluvu u Boha než kněze mučedníky Jana Bulu a Václava Drbolu, kteří jsou nám v našem kraji tolik blízcí," řekla Václavková.
Poutníci vyšli okolo 7:00 z lukovského kostela Jana Křtitele, kde byl Bula pokřtěný a slavil v něm i svoji primici (první mši po završení kněžského studia). První větší zastávkou na cestě byly Babice. V nich před smrtí sloužil farář Drbola, rodák ze Staroviček na Břeclavsku. "Teď jsme to táhli vepředu s křížem, ale myslím si, že teď už bude tempo zpomalovat. Budu ráda, když těch 27 kilometrů do Přibyslavic v pořádku a v klidu zvládneme," řekla ČTK v Babicích Eva Fruhwirtová. Poutí se účastní pravidelně, trasu mezi Lukovem a Přibyslavicemi šla ale letos poprvé, i kvůli blahořečení obou mužů. Mezi poutníky byla také Iva Krulová, která je příbuznou faráře Buly. Její tatínek je Bulovým synovcem. "Chtěla jsem uctít Jeníkovu památku. A taky jsem si loni v létě, když jsem měla vážný úraz nohy, slíbila, že když to dobře dopadne, jako poděkování se na tuhle pouť vydám," řekla.
Bula i Drbola se stali oběťmi politických procesů v 50. letech minulého století. Vykonstruovaná obvinění je spojovala se zastřelením tří komunistických funkcionářů v babické škole v roce 1951. Oba byli odsouzeni k trestu smrti. Drbolu oběsili na dvoře jihlavské věznice 3. srpna 1951, asi měsíc po střelbě. Bulu čekala stejná smrt 20. května 1952.
Bulovy ostatky se nikdy nenašly. I proto se mezi ceněné památky dostal jeho ornát a primiční kalich. Vystavené jsou v Bulově pamětní síni na lukovské faře, kterou teď podle Václavkové navštěvuje velké množství věřících. "O osobnost Jana Buly je v těchto dnech, řekla bych, až extrémní zájem. Jezdí sem opravdu autobusy poutníků," řekla Václavková. Část Bulova ornátu bude umístěná do připravovaného relikviáře společně s popelem z Drbolova těla.
Slavnost, která proces blahořečení Buly a Drboly dovrší, se uskuteční 6. června v Brně. O den později se podle Václavkové budou konat slavnosti i v Lukově a ve Starovičkách.