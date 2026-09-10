Tradiční světelská Svatováclavská pouť se kvůli úřadům rozdělila na dva břehy

Martin Vokáč
  14:12aktualizováno  14:12
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Pouť bývala na náměstí ve Světlé nad Sázavou po desetiletí. Před čtyřmi roky ji vedení města kvůli rekonstrukci náměstí přesunulo do zámeckého parku. Letos ji ovšem úřady ochrany přírody na tomto místě v plném rozsahu už nepovolily. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Desítky kolotočů, stovky stánků, tisíce lidí. Svatováclavská pouť ve Světlé nad Sázavou o posledním zářijovém víkendu bývá druhá největší na celé Vysočině. V posledních letech se konala v zámeckém parku. Letos ale bude úplně jiná. Kvůli ochraně přírody, ekologům a také tak trochu kvůli předvolebnímu pošťuchování.

Letošní světelská Svatováclavská pouť se odehraje hned na dvou místech zároveň. Menší kolotoče a část stánků budou na zámeckém nádvoří a v přilehlém parku. Velké atrakce pak najdou místo na opačném břehu řeky Sázavy, v nedokončeném areálu někdejšího bazénu v Pěšinkách.

Za neobvyklé rozdělení pouti do dvou míst může podobně neobvyklý spor. Světelská pouť se po dlouhá desetiletí konala na vydlážděném náměstí. Jenže před pár lety začala jeho rekonstrukce a od roku 2022 se tak pouť konala v zámeckém parku. Na obnovené náměstí s novou zelení už radnice pouť vrátit nechtěla, letos jí v tom navíc brání objížďka.

Jsem velice rád, že se tím úřady zabývají. Fakticky se zaměřily na to, na co jsem ve své petici upozorňoval i já.

Jakub Stočesmladý politik a autor petice proti přestěhování pouti do parku

Neobešlo se to bez kritiky. Aktivní v tom byl zejména tehdy ještě student a člen Mladého Pirátstva Jakub Stočes, nyní už předseda Pirátů na Vysočině. Ten tenkrát proti přemístění poutě do parku sepsal petici. Podepsalo ji sice přes stovku lidí, ale žádnou velkou díru do světa neudělala. A rozhodnutí města pořádat pouť v parku nezměnila.

Několik let pak byl víceméně klid. Až do letošního volebního roku, kdy se spor o park rozhořel znovu. A dokonce za účasti vyšších orgánů, které se začaly zabývat několika podanými podněty. Už od dubna světelský park řeší odbor životního prostředí Kraje Vysočina.

Dotace, zákaz vjezdu náklaďáků i netopýři

„Obdržel podnět k rozporu využívání parku se zákonem o ochraně přírody. Konkrétně se jednalo o pořádání hromadných akcí v zámeckém parku, které mají negativní vliv na letité dřeviny, hnízdění ptáků a letní kolonie netopýrů,“ přiblížila mluvčí světelské radnice Blanka Sedláková.

V minulosti se o letních prázdninách konal velký hudební Sázavafest, poslední roky ho nahradil snad ještě větší Healing festival. Jde o obrovské setkání příznivců a vyznavačů přírodního léčitelství, alternativních životních stylů, meditace, jógy či osobnostního rozvoje.

Světlá pouť přece jen uspořádá, proti jejímu konání v parku stojí petice

Podle šéfa havlíčkobrodského pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) Václava Hlaváče je totiž třeba v parku brát zřetel na několik věcí. „Na revitalizaci parku získalo město státní dotaci. Je proto třeba dodržet podmínky a zamezit vjezdu nákladních automobilů mezi stromy. Zároveň je park významným hnízdištěm netopýrů, tudíž je třeba brát v úvahu dobu a délku konání akcí,“ zmínil. Konkrétnější ale být nechtěl, AOPK je sama účastníkem řízení.

Z jarního jednání vyplynulo, že si město pro každou akci pořádanou v parku bude muset vyjednat výjimku. Radnice vedená koalicí KDU-ČSL a sdružením nezávislých žádosti podala, jak u Healing festivalu, tak pro pouť. Úspěšná však byla pouze v prvním případě.

Co jindy trvá měsíce, musí stihnout za dva týdny

S poutí je to o dost složitější. „Rozhodnutí týkající se Svatováclavské pouti město zatím neobdrželo,“ konstatovala Sedláková necelé tři týdny před začátkem pouti.

Že ještě rozhodnutí nepadlo, potvrdila i mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová. „Prosím o strpení, správní řízení ještě nebylo ukončeno, proto nemůžeme záležitost komentovat,“ vzkázala.

Pouť má zmizet z náměstí natrvalo, radnice ji chce v zámeckém parku

Městu se ovšem krátí čas. Signály, jak by řízení mohlo dopadnout, pro něj nevypadaly nadějně, tak se rozhodlo jednat. Jen několik dní před konáním pouti rozdělilo akci na dvě části. Jednu připravuje v zámeckém parku, kde se se svým programem přidávají i majitelé zámku, druhou pak v Pěšinkách.

„Změna uspořádání stánkového prodeje znamená během dvou týdnů zvládnout administrativu, která se za běžných podmínek připravuje dva až tři měsíce. Obnáší to nové jednání s prodejci, uzavření smluv, evidenci a kontrolu plateb, vydání potřebných povolení a další organizační kroky,“ vysvětluje Blanka Sedláková.

Radnice neměla žádný záložní plán, říká kritik

Pro město je prvořadým cílem, aby se Svatováclavská pouť uskutečnila a aby se zachovala i v dalších letech. Ostatně, tutéž snahu mají majitelé zámku, manželé Marianovi. Ti k ní dokonce letos přistoupí ve větším měřítku.

„Stánky propojí cestu od atrakcí přes Pěšinky do tradičního pouťového prostředí na zámku i v parku. Na nádvoří bude živá hudba,“ popisují na svém facebookovém profilu. „Letošní pouť bude lepší než ty v předchozích letech. Stane se součástí celé Světlé, nejen zámku a parku,“ slibují.

A teď trocha toho předvolebního pošťuchování. Jakub Stočes, který se před čtyřmi roky snažil peticí přesun poutě do parku zamezit, nyní kandiduje jako dvojka opozičního seskupení Srdcem pro Světlou. Ve sdružení se spojili členové a sympatizanti ODS a Pirátů.

„Jsem velice rád, že se tím úřady zabývají. Fakticky se zaměřily na to, na co jsem ve své petici upozorňoval i já,“ říká otevřeně. Ale že by měl s podněty cokoliv společného, odmítá. „Ne, nešlo to ode mě. Před čtyřmi roky jsem s peticí neuspěl a už jsem se tomu víc nevěnoval,“ tvrdí.

Situaci ohledně letošní poutě ve Světlé však kritizuje. Radnice podle něho postupuje chaoticky a netransparentně. „Neměli žádný záložní plán,“ myslí si Stočes. Sám by chtěl pouť vrátit na náměstí i do Nádražní ulice a Pěšinek a vrátit jí původní rozsah.

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