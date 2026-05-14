„Parkování na zeleni v průběhu pouti už nebudeme umožňovat a i v průběhu roku se chceme na tyto nešvary zaměřovat - jde o náš společný prostor a všichni můžeme ovlivnit, jak vypadá,“ zdůvodnila mluvčí radnice Blanka Sobolová.
Ne že by řidiči v minulých ročnících mohli stát kdekoliv na trávě; jejich prohřešky ale byly vzhledem k množství návštěvníků často tolerovány. Lidé také mohli pro odstavení auta využít park Hrady na okraji sídlišti Libušín, kde vozy stály právě na travnatém povrchu.
„To už letos možné nebude,“ sdělil žďárský místostarosta Jaroslav Hedvičák. Do přírodního areálu u řeky Sázavy nebude možné kvůli zátarasům ani fyzicky zajet.
„Je to po dlouhé době poměrně velká změna. V parku dřív parkovaly stovky vozidel,“ přiblížil Martin Kunc, vedoucí žďárské městské policie. Podle něj mívali „na Hradech“ auta hlavně místní lidé, již přišli kvůli konání pouti o parkovací plochy kolem zimního stadionu a podél Sázavské ulice.
„Ti si teď musí auta odstavit jinde, například na parkovišti pod městským úřadem. Uvidíme, co to udělá dál po městě,“ uvedl Kunc s tím, že stání na zeleni bude jedna z věcí, již budou strážníci při pouti kontrolovat. Do terénu vyrazí i posílené množství hlídek - celkem tři - a doplní je asistenti prevence kriminality.
Parkování v parku Hrady skončilo
Ostatně park Hrady nebudou moci motoristé pravděpodobně využívat ani v nadcházejících letech. Město totiž plánuje jeho velkou revitalizaci, kde se s odstavováním aut na zeleni rozhodně nepočítá.
„Pro parkování tak nyní můžeme doporučit větší parkoviště ve městě - například u Pilské nádrže, u Tokozu, dále centrální parkoviště, u polikliniky, kulturního domu, u fotbalového stadionu či plochu před městským úřadem,“ nabídl několik variant Hedvičák.
Radnice také ve videu na městském Facebooku vybídla místní, aby na akci dorazili ideálně pěšky nebo třeba na bicyklu. Využít lze i MHD, která o pouti jezdí dle výlukového řádu.
Město je v kontaktu rovněž s poskytovatelem sdílených kol, firmou Nextbike. Cílem je, aby počet kol na jednotlivých stanovištích vyšel pouti co nejvíce vstříc.
Odezva občanů není jen pozitivní
Ne všichni obyvatelé ale reagovali na výzvu radnice pozitivně. „Organizaci by to chtělo lepší, o tom žádná. Mít záchytné parkoviště a svozy MHD. A přijet na kole na pouť? Jako vážně? Vím, že chcete pořád obhajovat milionové náklady na sdílená kola, ale tímto směrem to nepůjde,“ okomentoval například Lukáš Bárta.
Další diskutující upozorňovali třeba na fakt, že na parkovištích v sídlištích nelze odpoledne najít místo ani v běžné dny, natož během pouti. Mnozí řidiči parkují s oblibou také na blízkém sídlišti Vysočany. „Tam opět počítáme se zákazem zastavení na trase MHD,“ upozornil Kunc. V dalších ulicích však lze využít takzvané vedlejší odstavné plochy podél silnice; ovšem tak, aby byl umožněn průjezd dalších vozidel.
Užít si pouť před víkendovým návalem
Svatojánská pouť letos láká na stovku zábavních atrakcí, kde si přijdou na své malé děti a příznivci klasiky, ale i milovníci adrenalinu. Připraveny jsou řetízkové kolotoče, poníci, houpačky, vláček či labutě, nebo moderní atrakce pro odvážné, jako je mimo jiné Extrem-Booster, Break Dance, obří vyhlídkové kolo a Bungee Katapult. Nechybí ani novinka: atrakce Bank Roll. Ostatně první nedočkavci obsadili některé atrakce už v úterý. Řada Žďárských totiž míří za zábavou právě mimo víkend, aby se vyhnula návalu v sobotu a neděli.
Samozřejmostí je na dvě stě stánků se zbožím všeho druhu - od dárkových předmětů, hraček, šperků a oblečení až po klasické pouťové perníky, turecký med, marcipán a pestrý sortiment nápojů a rychlého občerstvení.
Mapu parkování, důležité kontakty, výlukové řády MHD, ale i další podrobnosti k pouti najdou zájemci na webu města www.zdarns.cz, a to v odkazu přímo na úvodní stránce.