Na Vysočině rychle stoupá Svratka i Sázava, v Bystřici zachraňovali tonoucího

V Dalečíně stoupla Svratka za posledních 24 hodin o metr. V pátek ráno byla na úrovni 100 centimetrů a dnes ráno přesáhla 200 centimetrů.

Podle předpovědi meteorologů bude hladina nadále stoupat a třetí povodňový stupeň bude na Svratce platit zřejmě až do pondělí.

Podobný trend platí i pro jiné toky na Vysočině. Ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku se v posledních hodinách začala rychle zvedat i Sázava. Ještě v pátek večer byla na 100 centimetrech a dnes ráno už výška hladiny překonala 175 centimetrů.

Na třetí povodňový stupeň kolem osmé hodiny dosáhla Svratka i v Borovnici nedaleko Dalečína a říčka Želetavka v Jemnici.

V Dalečíně se voda z koryta Svratky zatím rozlévá spíše do okolních luk. V samotné obci už ale stihla zaplavit dětské hřiště, sportoviště a tenisové kurty. Podle místních to není nic mimořádného. „Pokud by se však situace ještě zhoršovala, už to bude problém, hlásí z místa reportérka iDNES.cz. Obyvatelé rovněž na poslední chvíli vyklízí své pozemky. U nemovitostí jsou připravené pytle s pískem.

Výzva čtenářům Přehnala se u vás velká voda? Pošlete nám fotky či videa

Po půl deváté o jednom ze zásahů informoval mluvčí krajské záchranné služby Petr Janáček. „V souvislosti s počasím aktuálně zasahují naše posádky v Bystřici nad Pernštejnem u topící se osoby,“ sdělil.

„Topící se osoba byla vytažena z vody a v současné chvíli je v péči záchranářů,“ doplnil Janáček po zhruba půlhodině. Jak dodal, zachráněný člověk by měl být mimo ohrožení života. Podle České televize muž skočil do vody pro psa.

V kraji nad ránem započala první evakuace obyvatel. Z preventivních důvodů se obec rozhodla přesunout přibližně stovku v Bítovčicích na Jihlavsku. Náhradní ubytování jim úřad zajistil v kulturním domě.

Problémy v Bítovčicích podle starostky Evy Bendové dělá rekonstrukce mostu vedoucího do místní části Bítovčice II. „Máme tu most náhradní, provizorní. Jenže je naprojektován a posazen velice nízko. Máme obavy, že velká voda celou místní část odřízne,“ vysvětlila důvod evakuace.

Většina lidí podle ní sama odjíždí auty k příbuzným, jiní míří do hospody, ubytovny a kulturního domu.

Už v noci na sobotu byly uzavřeny přístupy do obce Koroužné od Víru a od Švarce po silnici II/387. Důvodem je havarijního stav svahu v úsecích, kde se staví opěrné zdi. Do Koroužného se dá dostat pouze po místní komunikaci od Bolešína.

„Staveniště je narušené vodou ze svahu nad ním. Není tedy možné projíždět úsekem, kde to není šlo kyvadlově na semafory,“ informovala mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

„Od pátečního podvečera do dnešních 6:00 zasahovali hasiči na Vysočině u dalších šesti desítek událostí ve spojitosti s počasím. Nejčastěji se jednalo o odstranění popadaných stromů, monitorování stavu hladin vodních toků a odčerpání vody. Nejvíce událostí řešili hasiči na Žďársku,“ uvedla jejich mluvčí Petra Musilová.

Dalších šest desítek výjezdů si hasiči připsali mezi šestou a devátou hodinou ráno. Opět se v drtivé většině případů jednalo o odstranění popadaných stromů, čerpání vody ze zatopených objektů a monitorování stavu vodních toků. Nejvíce událostí hasiči řešili na Žďársku, Havlíčkobrodsku a Jihlavsku.

13. září 2024