Hlášení o požáru hasiči na tísňové lince přijali v neděli večer přesně ve 23:36. Na místě se postupně s deseti vozidly sjeli profesionálové z Třebíče, Náměště nad Oslavou a Velkého Meziříčí spolu s dobrovolníky z Budišova, Mihoukovi a Náramče. Hasiči použili i plovoucí čerpadlo. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř.
„Hasiči na likvidaci požáru chaty o rozměrech přibližně 15 krát 15 metrů nasadili několik vodních proudů. V 1:14 hodin byla provedena lokalizace požáru a o hodinu později úplná likvidace,“ přiblížila mluvčí hasičů na Vysočina Petra Musilová.
Při požáru ani samotném zásahu se nikdo nezranil. Velmi vysoko se ovšem vyšplhala majetková škoda. Ta byla předběžně vyčíslena na šest milionů korun. Co požár způsobilo, dosud zůstává v šetření.