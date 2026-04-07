Velký požár lesa na Žďársku. Lidé utíkali před plameny, v akci jsou desítky hasičů

Autor: vok, ned
  18:12
Až pětadvacet jednotek hasičů zasahuje u velkého požáru lesa poblíž Ždáru nad Sázavou. Hoří na více místech kolem celé přehrady Staviště. Plameny se v silném větru rychle rozšířily. Několik lidí před nimi muselo z oblíbené rekreační lokality utéct.

„Zasahujeme u rozsáhlého požáru lesního porostu v katastru obce Mělkovice na Žďársku. Na místě je v tuto chvíli jedenáct jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Vyhlášen byl 3. stupeň požárního poplachu,“ informovala po páté hodině odpoledne mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová.

Postupně jednotek na místě přibývalo, krátce po půl šesté jich už kolem přehrady zasahovalo pětadvacet. Objeveno bylo zároveň ohnisko na opačném břehu vodní nádrže. Oheň hoří na několika místech současně.

Rozsáhlý požár zasáhl v úterý odpoledne celou oblast kolem přehrady Staviště. Jde o oblíbenou rekreační lokalitu u Žďáru nad Sázavou. S plameny bojovaly desítky hasičských jednotek. (7. dubna 2026)
„Zasahuje tu opravdu velké množství hasičů. Je tu hodně větrno, plameny se kvůli tomu rychle šíří. Vodu hasiči berou rovnou z přehradní nádrže,“ informovala přímo z místa reportérka iDNES.cz.

Kolem přehrady se v úterý odpoledne pohybovalo množství lidí. Je to oblíbené místo k procházkám i výletům. „Před ohněm tu skutečně lidé utíkali,“ dodala reportérka. Hasiči žádné zranění neevidují.

Podle místních by ale poměrně silný ruch kolem přehrady mohl být zdrojem problémů. „Rozmohl se tu takový nešvar rozdělávat ohniště, hlavně mezi omladinou. Kolem přehrady je takových ohnišť nejméně deset. O nedopalcích ani nemluvím. V tomhle větru bylo podobné neštěstí jen otázkou času,“ prozradila žena, která před rychle postupujícími plameny utíkala i se svým psem.

Na Žďársku hořel les. Platil druhý stupeň poplachu

Radnice ve Žďáře nad Sázavou prostřednictvím městského rozhlasu varovala obyvatele před větráním. Prosí také, aby lidé do tamních lesů kvůli své vlastní bezpečnosti nechodili.

Lesy v okolí přehrady mají více vlastníků, jsou v majetku města, obcí, státu i soukromníků. Jakou škodu oheň způsobil, dosud vyčísleno není. Stejně tak dosud není známá přesná příčina požáru.

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

Peníze vybrané na pomoc po střelbě v Chřibské dostanou pozůstalí a zranění

Po více než šesti týdnech se otevřel úřad v Chřibské na Děčínsku, kde v lednu...

Peníze z transparentního účtu na pomoc po tragické střelbě v Chřibské na Děčínsku rozdělí Ústecký kraj pozůstalým a zraněným. V úterý o tom rozhodli krajští radní. Na účtu zřízeném krajem krátce po...

7. dubna 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

V Bedřichově budou v referendu rozhodovat, zda bude možné zastavět skiareál

ilustrační snímek

V referendu budou obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách rozhodovat, zda bude možné v budoucnu zastavět pozemky v místním lyžařském areálu. Konat se bude 22....

7. dubna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Muzeum romské kultury v Brně slaví 35 let, jeho historii připomíná výstava

ilustrační snímek

Výročí 35 let existence Muzea romské kultury v Bratislavské ulici v Brně připomíná ode dneška výstava Amaro jilo marel neboli Naše srdce bije, informovala...

7. dubna 2026  16:10,  aktualizováno  16:10

Odsouzeni, zproštěni, odsouzeni. Případ strážníků a oběšence dává justici zabrat

Obžalovaní bývalí pražští strážníci David Žalobín (vlevo) a Jaroslav Sedlák u...

Soudní ping-pong v případu strážníků, kteří podle obžaloby včas nepomohli oběšenci a ten později v nemocnici zemřel, pokračoval dalším kolem. Strážníci byli už dříve odsouzeni, následně osvobozeni a...

7. dubna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Brutálně ztloukl muže mezi paneláky. Policie zadržela útočníka z Prahy 3

Policejní auto - Ilustrační snímek.

Policie zadržela muže, který ve čtvrtek mezi vchody panelových domů v pražské Frýdlantské ulici agresivně napadl pětatřicetiletého muže a způsobil mu poranění mozku. Zraněný byl po útoku na operaci a...

6. dubna 2026  17:32,  aktualizováno  7. 4. 17:38

Krnovské divadlo čeká oprava po ničivé povodni, vyjde na 24 milionů korun

ilustrační snímek

Oprava budovy Městského divadla Krnov, kterou v září 2024 poškodila povodeň, vyjde na 24 milionů korun. Budova je stále uzavřená. Práce začnou ještě v dubnu....

7. dubna 2026  15:49,  aktualizováno  15:49

Ve zlínském Muzeum map je nová výstava o vojenském mapování

ilustrační snímek

Muzeum map ve Zlíně připravilo výstavu Vojenská mapování v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Přibližuje, jak se měnila tvář českých zemí v očích stratégů a...

7. dubna 2026  15:48,  aktualizováno  15:48

Nezvyklý únos. Ukradená fenka jorkšíra se projela přes celou republiku

Ukradeného psa se nakonec podařilo vypátrat na druhém konci republiky.

Policisté v Teplicích v úterý řešili poněkud kuriózní případ únosu. Ten začal oznámením od ženy, která jim sdělila, že jí někdo z neuzamčeného auta zaparkovaného u prodejny odcizil tříletou fenku...

7. dubna 2026  17:22

V makovici brněnské Měnínské brány bude schránka s dobovými dokumenty

Pracovníci Muzea města Brna dnes uložili do kovové schránky, která bude umístěná v makovici na střeše Měnínské brány, dobové dokumenty. Jde o součást rozsáhlé...

7. dubna 2026  15:36,  aktualizováno  15:36

Muž přepadl večerku v Benešově, prodavačku mlátil baseballovou pálkou

Ilustrační snímek

Policisté stíhají třiadvacetiletého muže, který podle nich minulý týden přepadl večerku v Benešově. Prodavačku několikrát udeřil baseballovou pálkou, rozbil vybavení obchodu a pokusil se dostat do...

7. dubna 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Policie zjistila ve Zlínském kraji o svátcích více přestupků v dopravě než loni

ilustrační snímek

Policisté o prodlouženém velikonočním víkendu zkontrolovali na silnicích ve Zlínském kraji 2966 vozidel a zjistili 526 dopravních přestupků. Nejčastějším...

7. dubna 2026  15:15,  aktualizováno  15:15

Rekordní edukace dětí v rámci Světového dne ústního zdraví 2026!

7. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.