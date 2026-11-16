Hasiči v neděli likvidovali požár půdy rodinného domu v Bobrové na Žďársku. Jeden člověk se zranil. Škodu hasiči předběžně vyčíslili na sedm milionů korun. Hořet začalo kvůli závadě komínu. Informovala o tom mluvčí hasičů Petra Musilová.
Požár byl ohlášen krátce před 18:00. Za 45 minut se ho hasičům podařilo dostat pod kontrolu, pak museli rozebrat konstrukci střechy a dohasit ohnisko. "Úplná likvidace požáru proběhla v 19:30. Při požáru se zranila jedna osoba a skončila v péči zdravotníků," dodala Musilová.