První jednotky k požáru vyjely po 15:15. Podle webu hasičů zasahuje devět cisternových automobilových stříkaček. Na místě jsou i vyšetřovatelé, výši škody ani příčinu ještě nestanovili. Zásah se podle Musilové dosud obešel bez zranění.
Krajští hasiči v pondělí zasahovali i u několika menších požárů. V Jiřicích na Pelhřimovsku se požár lavičky a trávy obešel bez škody. Stejně dopadl i požár suché trávy u Nového Města na Moravě.
|
Přibližně ve stejnou dobu jako k Bystřici nad Pernštejnem museli hasiči vyjet i k obci Borovnice na Žďársku. Podle Musilové tam začalo hořet jehličí a požár byl menšího rozsahu.
Ke třem požárům v přírodě museli ve stejný den odpoledne vyrazit i hasiči z Jihočeského kraje. Informovali o nich na síti X. Šíření ohně tam urychlil silný vítr. „Všechny požáry máme zlokalizované, probíhá likvidace, vše beze škod na majetku a bez zranění osob,“ uvedli hasiči po 16:00.