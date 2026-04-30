Pozastavená stavba kolejí jihlavské vysoké školy může pokračovat

Zastavená stavba studentských kolejí Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) může pokračovat. Úřad potvrdil platnost stavebního povolení. ČTK o tom dnes informovala mluvčí školy Martina Tomšů. Kvůli tomu, že povolení pozbylo platnosti, se v březnu musely stavební práce zastavit.
Výstavbu objektu určeného pro 200 studentů provázejí dlouhodobé spory, proti ní jsou obyvatelé některých domů v okolí. Naposledy platnost povolení zrušil Krajský soud v Hradci Králové 26. února a věc vrátil Středočeskému kraji.
"Krajský úřad Středočeského kraje vydal dne 29. dubna rozhodnutí, kterým potvrdil platnost stavebního povolení pro tento projekt. Rozhodnutí je pravomocné a nelze se proti němu dále odvolat. Navzdory tomu, že Krajský soud v Hradci Králové letos v únoru zrušil předchozí rozhodnutí krajského úřadu kvůli procesním nedostatkům, byly tyto vady v novém řízení odstraněny," uvedla Tomšů. Vydaným rozhodnutím je podle ní správní řízení definitivně ukončeno a stavební povolení je účinné.
Stavbu opakovaně řešily správní úřady i soudy a pro údajnou podjatost o stavebním povolení nerozhodovala Jihlava ani Kraj Vysočina. Práce už také musely být dřív na několik měsíců přerušeny. Náklady na stavbu jsou 326 milionu korun. Objekt staví sdružení firem Podzimek, OHLA ŽS, Metrostav DIZ.
Budova mezi Fritzovou a Tyršovou ulicí má studentům nabídnout 100 dvoulůžkových pokojů se samostatnými koupelnami. Pro dva pokoje bude vždy společná kuchyně. Součástí domu budou i společné prostory a studovny. Zatím škola studenty ubytovává v pronajatých prostorách s kapacitou nejvýše pro 140 lidí.