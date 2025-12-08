Hotel padl i přes nelibost místních. Na léta prázdné ploše se má konečně stavět

Tomáš Blažek
  15:22aktualizováno  15:22
Když se roku 2018 v Telči nedaleko nádraží kvůli údajně chystané stavbě supermarketu boural někdejší hotel Na Růžku, nenesla to část místních lehce. Jenže od té doby leží pozemek ladem. Až nyní přichází společnost Fuertes Development z Kuřimi s dalším plánem. Stavět tu chce obchodní dům Billa s menšími prodejnami, byty a kryté parkoviště.
Developer sice v roce 2018 urychlil demolici zchátralého hotelu, ale zastavět...

Developer sice v roce 2018 urychlil demolici zchátralého hotelu, ale zastavět uvolněnou parcelu se mu dodnes nepodařilo. (7. prosince 2025) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Developer sice v roce 2018 urychlil demolici zchátralého hotelu, ale zastavět...
Developeři ze společnosti Fuertes chtějí na parcele po zbouraném hotelu Na...
Asi osm desítek lidí v Telči protestovalo proti zvažované demolici bývalého...
Asi osm desítek lidí v Telči protestovalo proti zvažované demolici bývalého...
17 fotografií

Informace o záměru potvrdil jednatel společnosti Zdeněk Přichystal. Vlastníkem pozemku po zbouraném hotelu je brněnská firma OC Růžek, která je dceřinou společností developerské společnosti Fuertes.

„Připravujeme projektovou dokumentaci pro stavební povolení, odhaduji, že by mohla být hotova do konce března, pak by se mohla začít projednávat,“ řekl Přichystal.

Developer sice v roce 2018 urychlil demolici zchátralého hotelu, ale zastavět uvolněnou parcelu se mu dodnes nepodařilo. (7. prosince 2025)
Developeři ze společnosti Fuertes chtějí na parcele po zbouraném hotelu Na Růžku respektovat charakter původní budovy s výrazným nárožím. Takto by novostavba dle vizualizace mohla vypadat.
Asi osm desítek lidí v Telči protestovalo proti zvažované demolici bývalého hotelu mezi centrem města a nádražím. I když se jedná o oprýskanou a nepříliš udržovanou budovu, proti bourání se podepisovala i petice.
Asi osm desítek lidí v Telči protestovalo proti zvažované demolici bývalého hotelu mezi centrem města a nádražím. I když se jedná o oprýskanou a nepříliš udržovanou budovu, proti bourání se podepisovala i petice.
17 fotografií

Hlavním nájemcem bude řetězec Billa. „Už s ním máme podepsanou smlouvu. Projekt má kryté parkovací stání, Billa bude ve druhém patře a pod úrovní prodejny a dalších obchůdků budou parkovací místa. V návaznosti chceme mít další služby: lékárnu, drogerii, prodejnu typu zverimex, květiny, tabák, bistro či fast food,“ popsal Přichystal.

Vydání stavebního povolení investor očekává do poloviny roku 2027, do konce roku 2028 by pak chtěl novostavbu zkolaudovat. „To je náš reálný plán,“ řekl Přichystal. Název obchodního centra se bude držet místního vžitého názvu „Růžek“.

Dlouhé roky se na pozemku nedělo vůbec nic

Původní secesní stavbu hotelu Na Růžku nechal vlastník kompletně zbourat v březnu 2018. Po odklizení sutin se však na prázdné parcele od té doby až doposud nic nedělo.

To v Telči u řady lidí probouzelo nevoli. Proti bourání někdejšího hotelu totiž ve městě vzniklo v roce 2016 petiční hnutí. Bylo sice úspěšné svým solidním ohlasem, ale nikoli finálním výsledkem.

Před sto lety lidem vadila stavba hotelu v polích, dnes vadí demolice

„Petice tehdy získala 1 164 podpisů a poměrně dost rezonovala. Tehdy nám šlo o zachování stavby. Byl tam i pokus o zapsání mezi chráněné památky, který ale nevyšel. Ministerstvo kultury se neztotožnilo s názorem, že ta stavba má památkovou hodnotu,“ popsal jeden z iniciátorů petice před osmi lety a současný telčský místostarosta Jiří Pykal.

„Ale ještě před vydáním rozhodnutí začal majitel budovu rozebírat. Sundal krytinu, pak krov a poté došlo k demolici,“ vzpomněl.

„Dovedli jsme si tenkrát představit i jiné varianty: že do toho vstoupí investor, který by ten barák opravil o a využíval ho dál včetně vestavby ve dvoře, ale to už je dnes čistá spekulace,“ dodal Pykal.

Řetězce složité developerské projekty nechtějí

Proč majitel nemovitosti tak dlouho otálel s přípravou nové stavby, když spěchal s demolicí původního objektu? „Dlouhodobě jsme jednali s různými obchodními řetězci a vždy to skončilo na tom, že řetězce standardně chtějí mít jednoduché parkoviště, přízemní budovu a nechtějí se pouštět do složitých developerských projektů,“ popsal Přichystal.

„Zde jsme na okraji památkové zóny a chceme tam stavbu citlivě zasadit, aby to bylo hezké. Když tomu má odpovídat architektura, jsou tam větší nároky na nájem,“ řekl jednatel společnosti Fuentes.

U památkového centra Telče se má bourat starý hotel. Lidé protestují

K demolici původní budovy však podle něj byla firma rozhodnuta od začátku. Parcelu se starým hotelem si developer našel pro její polohu poblíž autobusového a vlakového nádraží.

„Technicky se ten barák rozpadal, zachránit nešel ani nějakými složitými ocelovými lany, už byl spíše zdraví nebezpečný. Zachraňovat ho postrádalo ekonomický smysl,“ tvrdí Přichystal.

24. května 2016

„Všechno je opravitelné, ale za cenu velkých investic. Nejlevnější je postavit dům znovu. Pak je ale otázka vkusu a hodnoty, kterou v původní stavbě kdo vidí,“ reagoval místostarosta Pykal. „Ten dům byl doklad své doby, za mě hodnotný byl, zvláště na tom místě a v kontextu s nádražní budovou,“ míní Pykal.

Developer Přichystal přiznal, že jeho firma záměr na jistou dobu odložila. „Určitou dobu jsme se tomu projektu nevěnovali, pak přišel covid. Pak jsme jednání znovu nastartovali,“ řekl Přichystal.

Hlavně, aby tam něco bylo, přeje si radnice

Telčská radnice nyní uvítá, když neudržovaná parcela v exponovaném místě u nádraží, křižovatky a školy nezůstane bez využití. „Důležité je, že projekt funguje a měl by být realizovaný, aby tam něco hodnotného vzniklo. Zvláště, když toto je první místo, které návštěvníci Telče uvidí, když vystoupí z autobusu nebo z vlaku,“ řekl Pykal.

Charakteristická nárožní stavba hotelu Na Růžku vznikla původně pod názvem „U Nádraží“. Vyprojektoval a vybudoval ji místní stavitel Josef Kosík jako stavbu se dvěma nálevnami, kuchyní a sedmi pokoji pro hosty. V lokalitě u tehdy nového telčského nádraží (otevřeno 1898) vznikla stavba jako první.

Hoteliérkou byla Marie Vondráková-Stoklasová, původem ze Štěměch. Majitelé pak přistavěli kolnu se stájemi a řeznickým krámem a směrem k nádraží přízemní lednici. V roce 1926 nad ní nechal syn původní majitelky Ferdinand Vondrák zbudovat další tři pokoje, později u Staňkovy ulice přibyly ještě čtyři garáže.

Ještě v osmdesátých letech fungoval zchátralý hotel jako ubytovna. Později zde byla už jen hospoda, kterou provozovatel uzavřel několik let před zmíněnou demolicí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální akci

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

KVÍZ: Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška

Na plzeňském náměstí Republiky opět září vánoční strom. (1. prosince 2024)

Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého Grinche. Pusťte se do kvízu a uvidíme, kdo je tady skutečný znalec Vánoc.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

Pavel zahájí návštěvu Libereckého kraje, navštíví mj. ústav pro nanomateriály

ilustrační snímek

Prezident Petr Pavel dnes zahájí dvoudenní návštěvu v Libereckém kraji. Většinu dne stráví v Liberci, odpoledne se vydá do Chotyně u Hrádku nad Nisou, kde si...

10. prosince 2025,  aktualizováno 

Ústavní soud rozhodne o stížnosti ženy zraněné po pádu z okna v nemocnici

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti ženy, která v době hospitalizace v Broumově na Náchodsku utrpěla těžká zranění po pádu z okna....

10. prosince 2025,  aktualizováno 

Nevěnoval se dostatečně řízení, najel do příkopu a převrátil kamion na bok

Řidič nákladního vozu sjel v Měšicích do příkopu u silnice. (9. prosince 2025)

Nedostatečná pozornost se v úterý večer vymstila řidiči kamionu, který vinou špatného soustředění sjel do příkopu u silnice. Událost se obešla bez zranění, policie ji na místě vyřešila blokovou...

9. prosince 2025  22:32,  aktualizováno  22:32

Fotografie Antonína Kratochvíla ukazují v Terezíně zločiny na civilistech

Fotografie AntonĂ­na KratochvĂ­la ukazujĂ­ v TerezĂ­nÄ› zloÄŤiny na civilistech

Snímky oceňovaného fotografa Antonína Kratochvíla ukazují v Terezíně na Litoměřicku zločiny spáchané na civilistech v konfliktech po celém světě. Fotograf se...

9. prosince 2025  18:59,  aktualizováno  20:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zmizení Satoshi Nakamota: Bitcoinová kniha ukrývá seed a výhrou je 0,035 BTC

Bitcoin, nejvýznamnější kryptoměna

Nakladatelství Luxor spustilo netradiční soutěž, která propojuje literaturu se světem kryptoměn. Nová kniha Zmizení Satoshi Nakamota nabízí nejen čtivý příběh o tajemném zmizení tvůrce bitcoinu, ale...

9. prosince 2025  20:27

Tottenham – Slavia: Sešívané dnes čeká důležitý zápas Ligy mistrů. Kde ho sledovat?

Dopředu! Michal Sadílek udílí pokyny svým spoluhráčům.

Slavii čeká klíčový duel Ligy mistrů na hřišti Tottenhamu. Český mistr stále čeká na premiérovou výhru v soutěži, dosud posbíral tři body za tři remízy. Zápas 6. kola nabídne Nova Sport 3 i platforma...

9. prosince 2025  19:39

Tajná příroda Prahy. Milada Švecová odhaluje v Lince M zahrady, parky i postřiky nad Šárkou

Docentka Milada Švecová a šéfredaktor Petr Holeček

Praha není jen město mostů a historických památek. Kdo se umí dívat, vidí v ní i živou učebnici biologie. Nový díl podcastu Linka M ukazuje hlavní město očima ženy, která zasvětila 32 let svého...

9. prosince 2025  19:35

Třinec bude hospodařit s 1,27 mld. Kč, investuje třeba do úprav náměstí

ilustrační snímek

Čtyřiatřicetitisícový Třinec na Frýdecko-Místecku bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem 1,27 miliardy korun, je to více než letos. Město počítá s příjmy...

9. prosince 2025  17:45,  aktualizováno  17:45

V Plzeňském kraji se bude stavět 100. sběrný dvůr, jejich počet už dostačuje

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji se bude stavět 99. a 100. sběrný dvůr, kde města a obce umožňují občanům bezplatné odkládání odpadů. Více než polovinu jich dotovala Evropská...

9. prosince 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Nevěnoval se řízení, narazil zezadu do kamionu a zemřel. Na D2 byly dvě nehody

Nehoda u Velkých Němčic dopadla tragicky pro řidiče dodávky. (9. prosince 2025)

Provoz na dálnici D2 ve směru do Brna v úterý zastavily dvě nehody. Jedna byla u Staroviček, druhá se stala u Velkých Němčic. Druhá zmíněná skončila tragicky a zemřel při ní jeden řidič. V obou...

9. prosince 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zvířata neznají zebru. Srny, orli i bukáčci nám připomínají, jak jsou zranitelní

Orel křiklavý přežil svá zranění v záchranné stanici Pavlov mezi Ledčí a...

Záchranné stanice po celé republice letos přijaly už 2 262 zvířat sražených na silnicích. A nejsou to jen „běžní“ zajíci nebo srnky. „Jste-li účastníkem nebo svědkem dopravní nehody, při které je...

9. prosince 2025  18:55

V Brně začal Vánoční festival zlozvyků, zamířily na něj desítky lidí

V BrnÄ› zaÄŤal VĂˇnoÄŤnĂ­ festival zlozvykĹŻ, zamĂ­Ĺ™ily na nÄ›j desĂ­tky lidĂ­

V Brně na Římském náměstí dnes odpoledne začal Vánoční festival zlozvyků, jen na zahájení zamířily desítky lidí. Prostor mezi Františkánskou a Masarykovou...

9. prosince 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.