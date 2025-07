„Jedná se o současné pole, které je na levé straně Humpolecké ulice při výjezdu z města před sídlem hasičského záchranného sboru. Žadatel by tu chtěl stavět bytové a rodinné domy,“ uvedl havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Plocha je to poměrně rozsáhlá, jde celkem o více než 28 tisíc metrů čtverečních, tedy téměř tři hektary. „Je to třikrát větší rozloha, než má naše Havlíčkovo náměstí,“ přirovnal místostarosta.

V podstatě by se tak mohlo jednat o celé menší sídliště. Vlastník v žádosti na částech pozemku slibuje i zřízení občanské vybavenosti a veřejné infrastruktury. Tak bývají označena například místa pro kulturní či vzdělávací zařízení, sociální a zdravotnické služby nebo třeba pro veřejnou správu.

Co přesně chtějí majitelé pozemků, jimiž jsou dle údajů v katastru nemovitostí členové rodiny Halámkovy, pod hasiči budovat, zatím není úplně zřejmé. „Investor by se v tuto chvíli, dokud není nic ujednáno, nechtěl k záměrům veřejně vyjadřovat,“ vzkázal zástupce developera Pavel Křehlík.

Zastupitelé se shodli, poradní orgány nikoliv

Žadatel by chtěl pozemek vyčlenit z dosavadních zemědělských ploch a zařadit ho do kategorie ploch určených k bytové zástavbě a do ploch smíšených městských. Zastupitelé tento úvodní krok schválili. Proces změny územního plánu bude standardní cestou trvat přibližně rok.

Souhlasné stanovisko vyřkli zastupitelé zcela jednohlasně, proti nebyl nikdo. A to i přes to, že poradní hlasy z odborů úřadu i výborů tak jednoznačné nebyly.

Například odbor rozvoje města změnu doporučil. „V Havlíčkově Brodě je nyní nedostatek volných ploch občanské vybavenosti, například pro výstavbu ordinací lékařů. Doporučujeme plochu změnit s možností umístění ordinací ve spodním parteru,“ kromě jiného napsal ve vyjádření.

Naopak odbor životního prostředí zůstal opatrnější. Protože se jedná o lokalitu těsně u silnice první třídy, má obavy z možných budoucích stížností na hluk. Výbor pro územní plánování se pak na společném stanovisku neshodl vůbec.

„Není správné, když jezdí traktory mezi domy“

Mezi zastupiteli však plán uspěl na jedničku. Volení zástupci povětšinou kvitovali, že pro budoucí zástavbu vznikne plocha přímo ve městě a nebude zabírat volnou přírodu. „Do širšího centra města pole nepatří. Využijme tuto plochu pro rozvoj města,“ prohlásil například brodský radní Jan Matějka (TOP 09).

Stejného názoru byl i zastupitel za Piráty Jan Kerber. „Je vhodné, když se plochy pro bydlení scelují, blokovat takovou plochu je zbytečné. A zároveň není úplně správné, když mezi domy jezdí traktory,“ poznamenal Kerber s narážkou na občasnou údržbu pozemků. Ze severovýchodu je ohraničuje sídliště, z jihovýchodu pak zahrádkářská kolonie.

Ploch pro bytovou výstavbu je v Havlíčkově Brodě nedostatek. V minulých letech vzniklo nové sídliště Rozkoš, kde pozemky připravilo město i soukromý investor. V režii soukromých investorů se rozšířilo i sídliště Na Slunci, což je oblast severního Žižkova u severovýchodního obchvatu. Další developer pak prodal desítky zasíťovaných parcel v Mírové ulici. Po naprosté většině z nich se i přes vyšší ceny jen zaprášilo.

Nově začne město prodávat stavební pozemky pro řadové domy v lokalitě Na Nebi. U Reynkovy ulice by mělo časem vyrůst sedmadvacet domů. Pro mnohé zájemce však bude limitující poměrně vysoká vyvolávací cena 4 490 korun za metr čtvereční. Formou elektronické aukce chce město svých jednadvacet parcel začít prodávat 1. srpna.

Do budoucna se počítá i s výstavbou v oblasti nad psychiatrickou léčebnou. Ponechat tuto lokalitu pro bydlení má radnice v plánu už velmi dlouho. Ovšem konkrétní kroky tímto směrem prozatím učiněny nebyly.