Prádelna v Novém Městě na Moravě pokryla díru na trhu, zájem stoupá

Městský sociální podnik Perutě, který funguje teprve něco přes měsíc, je totiž zasypán zakázkami už od samého zahájení provozu.

„První pračku jsme zapnuli 31. října, přičemž nápor jsme měli hned od počátku. Poptávka po této službě je opravdu obrovská a zatím neustává. V podstatě každý týden přibíráme nějakého nového zákazníka,“ popsala jednatelka Perutí Barbora Kunstmüllerová.

Nové klienty se však snaží brát postupně, podnik je stále v rozjezdovém režimu. V prádelně, která je sociálním podnikem, jsou totiž zaměstnáni lidé z hned několika znevýhodněných skupin, a to včetně těch se zdravotním omezením. Do pracovního tempa tedy musejí „naskakovat“ postupně.

„Děvčata se to pořád ještě učí. Kromě paní mistrové, která předtím dlouhá léta dělala v prádelně, s touto prací tady nikdo zkušenosti nemá. A třeba činnost u mandlu je zrovna hodně náročná, takže u něj zatím stojí pradlenky dvě. Věřím ale, že časem to zvládne i jedna. Jsou všechny moc šikovné,“ říká Kunstmüllerová.

V prádelně jsou aktuálně zaměstnány čtyři pradleny, jež mají zkrácený úvazek – přicházejí na tři hodiny denně a postupně se prostřídají. Jednou z nich je Jitka Vrátná z Nového Města na Moravě.

„Zkoušela jsem i jinou práci, včetně té ve fabrice, ale to jsem prostě nezvládala. Osm a půl hodiny na mě bylo fakt moc. Mám dědičnou artrózu, operované obě ruce, teď mě čekají ještě kolena, špatně chodím,“ vylíčila žena, která má částečný invalidní důchod.

Na zdravotní handicapy zaměstnanců se snaží podnik brát ohled. „Nemohou samozřejmě stát tři čtyři hodiny denně jen u mandlu. Musejí se střídat v činnostech, potřebují si třeba i na chvíli sednout nebo se protáhnout, projít,“ popsala Kunstmüllerová.

Zaměstnáno je celkem osm lidí

Na plný úvazek je v prádelně zaměstnaná mistrová Hana Judová, která spadá mezi cílové skupiny sociálního podniku skrze svůj věk – nad pětapadesát let. „Předtím jsem pracovala 27 let ve žďárské prádelně, ta potom ale skončila. Sehnat si něco jiného v tomhle věku ale rozhodně snadné není,“ konstatovala osmapadesátiletá žena z Obyčtova.

I s jednatelkou, řidičem a účetním je v Perutích zaměstnáno osm lidí, většina právě na zkrácené úvazky. „Budou ale přicházet ještě další pracovníci, třeba i s asistencí. Jsme domluveni s naší příspěvkovou organizací, denním stacionářem Zdislava nebo i s místní organizací Portimo, jež poskytuje právě sociálně aktivizační služby těm skupinám lidí, pro které je určen i náš podnik,“ vysvětlil novoměstský starosta Michal Šmarda.

Radnice se podle jeho slov pustila do provozu prádelny ze dvou hlavních důvodů. „V Novém Městě na Moravě a vlastně v celém mikroregionu narůstala potřeba zaměstnávat osoby, které jsou různým způsobem znevýhodněné na trhu práce, ať již je to z důvodu věku, nebo nějakého stupně invalidity či postižení. My jim dáme možnost dostávat se do pracovního procesu – klidně i s asistencí, aktivizovat se, být užiteční a mít ze svého života dobrý pocit,“ vyjádřil se starosta.

Druhým důvodem pro vznik Perutí byl fakt, že v posledních letech v okrese několik prádelen zkrachovalo. „Služba tak začala být velmi špatně dostupná, přitom zájem o ni byl. My jsme tedy zkombinovali tyto dvě potřeby. A jak se zdá, zatím úspěšně,“ míní Šmarda.

Prádelna sídlí v budově někdejší maršovické prodejny potravin. Jednota ji však před časem přestala provozovat a objekt se stal pro město spíš přítěží. Zvolilo proto jeho rekonstrukci a přebudování v městskou prádelnu.

Výnosy radnice nečeká

Investice se vešla do pěti milionů korun. Na první tři roky provozu Perutí navíc získala radnice dotaci, a to dva miliony korun od ministerstva práce a sociálních věcí. „Samozřejmě neočekáváme, že pro město bude provoz výnosný, ale doufáme, že nebude alespoň příliš ztrátový,“ podotkl starosta.

Zařízení prozatím funguje pět dní v týdnu, z toho dva dny i odpoledne. Do budoucna je však vzhledem k velkému zájmu klientely ve hře odpolední provoz také v dalších dnech.

Prádelna je vybavena hned několika různě velkými pračkami, které pojmou od sedmi až do dvaceti kilogramů prádla. Disponuje rovněž sušičkami, mandlem, žehličkami a žehlicími prkny. „Časem, bude-li to kvůli vyššímu obratu zakázek potřeba, je i možnost nějakou pračku či sušičku ještě přikoupit,“ konstatovala jednatelka.

V Perutích končí hlavně prostěradla, povlečení, ručníky, osušky nebo třeba ubrusy. „Mezi naše klienty patří městské lázně, dále děláme pro novoměstské sociální služby, od Nového roku budeme prát prádlo i pro mateřské školky. Řešíme ještě školy nebo technické služby. Dále jsou našimi zákazníky hotely, penziony a různá ubytovací zařízení,“ vyjmenovala Kunstmüllerová s tím, že v létě, v hlavní rekreační sezoně, tak nejspíš množství prádla ještě naroste.

Perutě mají i svého řidiče, který prádlo přiváží a čisté jej potom zase rozveze. Většina zakázek se odbavuje obratem, velká zásilka čítající například ložní prádlo ze stovky lůžek trvá ale podle jednatelky pochopitelně déle. Třeba i dva dny, protože mandl má jenom omezenou kapacitu.

Služby prádelny může využít také veřejnost. „Lidé mohou přinášet třeba své peřiny a polštáře z dutého vlákna, které se jim doma nevejdou do jejich praček. My jsme tady schopni vyprat klidně i velkou francouzskou peřinu o rozměrech 200 krát 240 centimetrů,“ připomněla Kunstmüllerová s tím, že zakázku příchozím samozřejmě už nyní nacení, na kompletním ceníku se však ještě pracuje. Zveřejněn bude pravděpodobně v lednu.