Prázdninová návštěvnost státních památek na Vysočině meziročně mírně klesla

Návštěvnost státních památek na Vysočině byla o letošních prázdninách mírně nižší než loni. V červenci a srpnu si je přišlo prohlédnout celkem 65.218 lidí, meziročně asi o 2000 méně, informovala ČTK Markéta Slabová, mluvčí Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, který památky na Vysočině spravuje.
"Největší nárůst zaznamenala Náměšť nad Oslavou, kam přišlo téměř o pětinu návštěvníků více než loni. Jaroměřice i Lipnice se pohybují prakticky na loňských číslech. Celkový pokles tak způsobila především Telč, kde byla prázdninová návštěvnost meziročně nižší zhruba o 9,5 procenta," uvedla Slabová. Zámek v Telči na Jihlavsku přesto podle mluvčí zůstává nejnavštěvovanější státní památkou v kraji. O letních prázdninách přivítal asi 29.500 lidí a na vstupném získal téměř 4,5 milionu korun.
Návštěvnost renesančního zámku v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku letos o prázdninách meziročně vzrostla o téměř 1200 lidí na 7260 návštěvníků. Bilanci podle Slabové zčásti ovlivnilo to, že 30. srpna byly památky otevřené zdarma. Další příležitost k bezplatné návštěvě budou mít zájemci v neděli 27. září. O dnech volných vstupů rozhodlo ministerstvo kultury. Kapacity prohlídek jsou obvykle dlouho dopředu rezervované, vyplývá z informací na webech jednotlivých památek.
Bez volných míst už je zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčsku, v Náměšti nad Oslavou i v Telči, kde zbývají jen poslední volné vstupenky do zámecké galerie. Kapacitu má zaplněnou i hrad Lipnice na Havlíčkobrodsku, který 27. září nabídne šest prohlídek. O prázdninách na hrad přišlo téměř 16.000 lidí.
Od začátku roku do konce srpna navštívilo státní památky na Vysočině 115.297 lidí. Ve stejném období loňského roku to bylo 117.822 návštěvníků.