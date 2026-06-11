Představení festivalu Korespondance se podruhé uskutečnila i v Jihlavě

V jihlavském parku Gustava Mahlera dnes oficiálně začal festival Korespondance. Jeho 14. ročník vyvrcholí v červenci na zámku ve Žďáru nad Sázavou. Díky spolupráci s jihlavským divadlem DIOD mohli už dopoledne některá představení sledovat žáci škol, později se mohli zájemci zapojit do pohybových dílen, které vedl žonglér Aleš Hrdlička. V parku pak sledovali představení českých i zahraničních tanečníků a akrobatů, řekla za organizátora festivalu Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA. Michaela Sikorová. Jedno z představení bylo upraveno přímo pro Jihlavu.
Prvním dnešním představením byl koncept Wander Jakuba a Heleny Urbanových. Představení o krajině a člověku, rodných hroudách i cestách mělo premiéru v květnu v Praze. Jeho nedílnou součástí je putování tvůrců Českem pěšky nebo veřejnou dopravou. Do Jihlavy jejich cesta směřovala z Pardubic.
Na míru prostoru v Jihlavě upravovali tchajwanští performeři představení Brut. Trénovali ve Žďáru nad Sázavou, aby jihlavskému publiku předvedli výstup na pomezí tance a nového cirkusu s tématem vztahů moci, nadvlády a podřízenosti ve všech vrstvách společnosti.
Festival současného tance, hip hopu a nového cirkusu, který měl dřív svá představení i v Praze, se od loňského roku koná výhradně na Vysočině. Loni poprvé byla jeho zastávkou i Jihlava. "Dlouhodobě míříme k tomu, abychom Korespondance co nejvíc dostali do regionu, do vícero měst. Loni jsme oslovili DIOD pro první ročník spolupráce," řekla Sikorová.
Kromě Jihlavy a divadla DIOD spolupracují organizátoři i s Novým Městem na Moravě a tamní Horáckou galerií. Novoměstskou zastávkou festival bylo 4. června Entrée Korespondance s tanečními workshopy.
Publikum ve Žďáru nad Sázavou se s festivalem poprvé setkalo v roce 2013. Letos budou první volně přístupná představení 25. června na prostranství u Domu kultury. Hlavní program festivalu v areálu žďárského zámku bude od 17. do 19. července.