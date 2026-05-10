Překonání rekordu v dálkové dopravě trvalo hasičům za Žďársku přes 15 hodin

Více než 300 dobrovolných hasičů se v sobotu před půlnocí na Žďársku podařilo překonat rekord v dálkové přepravě vody. Při akci nazvané Vrátíme Svratku do pramene propojili na trase dlouhé přes 64 kilometrů prameniště řeky Svratky ve Žďárských vrších s místem, kde řeka opouští Vysočinu. O rekord hasiči usilovali přes 15 hodin, řekla za organizátory ze žďárského okresního sdružení hasičů Dana Tylšová Michalcová. Předchozí rekord v dálkové přepravě vody byl z roku 2010, kdy se pomocí hadic a čerpadel podařilo dostat vodu na vzdálenost více než 63 kilometrů.
Pro hasiče, kteří přijeli z celého Česka a měli mezi sebou i kolegy ze slovenského Sence, začal sobotní pokus o rekord brzy ráno. Všichni nocovali v Šiklově Mlýně. Očekávali, že se tam nejpozději v sobotu v podvečer vrátí. Dostat vodu z obce Boříňov na prameniště Svratky do lesů nad obcí Tři Studně bylo ale složitější, než organizátoři předpokládali. Odhodlaní hasiči, kterých bylo podle Tylšové Michalcové 2344, se ale nevzdali ani po opakovaných problémech s technikou.
Měnit kvůli závadě bylo nutné hned první stříkačku. Brzy odpoledne se zase v náročném úseku s převýšením téměř 300 metrů postup vody zastavil asi na tři hodiny. Jen velice pomalu pak postupovala voda i v závěrečném osmém úseku. "Často se už museli měnit stříkačky. Jakmile se stříkačka vymění, ztratí se tlak ve vedení, i když jsou výměny rychlé. Jsou to malá zdržení, která se nasčítají," popsala večerní problémy na trati Tylšová Michalcová. "Hasiči ale ukázali svoji soudržnost," dodala.
Úkolem hasičů bylo v sobotu od 06:00 nejprve zaujmout své místa na trase, která protínala 27 katastrálních území a 17 obcí. Přibližně v 08:30 se dostala voda do prvních hadic. Do cíle se ji podařilo dostat v sobotu ve 23:50.