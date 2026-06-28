Přes 140 účastníků se u Třebíče zapojilo do charitativní akce Everesting

Více než 140 účastníků se zapojilo do charitativní sportovní akce Everesting na podporu pacientů s Duchennovou svalovou dystrofií. U Třebíče se snažili od soboty do dneška vystoupat kumulativně nadmořskou výšku Mount Everestu, což je 8848 metrů. V součtu se účastníkům podařilo zdolat jedenáctkrát hranici výšky Mount Everstu. ČTK to řekl za pořádající Parent Project René Břečťan. Akci provázely vysoké teploty.
"Vzhledem k počasí to bylo letos extrémně náročné. Horko bylo prakticky po celou dobu, ať už to bylo ráno nebo v noci," uvedl Jakub Benda, jehož třináctiletý syn trpí nevyléčitelnou Duchennovou svalovou dystrofií. Benda se účastni i tří předchozích ročníků. Ale letošní výstupy byly podle něj nejtěžší. "O to víc nás těší, kolik lidí se účastnilo a podpořilo charitativní akci i v takovém počasí," řekl.
V Česku žije asi 500 lidí s různými typy svalových dystrofií. Nejzávažnější a nejčastější je právě typ Duchenne. Příčinou tohoto onemocnění je mutace genu, díky kterému vzniká dystrofin, což je bílkovina nezbytná pro správnou funkci svalových buněk. V případě dystrofie typu Duchenne však dystrofin chybí. Nemoc postihuje chlapce, kteří mezi devátým až dvanáctým rokem života usedají na invalidní vozík a později se neobejdou bez nepřetržité péče.
"Podařilo se nám z Everestingu získat výtěžek 70.000 korun, který poputuje na asistenční služby při pobytech dětí s touto nemocí," řekl Břečťan. Ačkoliv se kvalita života pacientů zlepšuje, nemoc dosud nelze zcela vyléčit. Nemocní užívají takzvané kortikosteroidy mírnící příznaky, s sebou ale nesou negativní vedlejší dopady. Světový den povědomí o Duchennově svalové dystrofii připadá na 7. září.