Přestavba bývalého obchodního domu v Pelhřimově začne nejdřív v roce 2028

Přestavba bývalého obchodního domu Vysočina v Pelhřimově začne podle místostarosty Zdeňka Jaroše (TOP 09) nejdřív v roce 2028. Město nyní jedná s vybraným zpracovatelem projektové dokumentace o smlouvě. Vítěz, OTA atelier, vyhrál architektonicko - urbanistickou soutěž, která měla 29 účastníků.
Bývalý obchodní dům v Solní ulici, který stojí 200 metrů od Masarykova náměstí, koupil Pelhřimov v roce 2023 za 48 milionů korun. Zázemí by v něm mohly mít příspěvkové organizace i místní spolky. Zatím částečně slouží ke komerčním účelům.
"Ať se nám to líbí, nebo ne, obchodní dům se bude muset kompletně celý vyprázdnit i ve spodním parteru, protože stavba bude velká. Odhadem tam investiční náklady byly okolo 200 milionů korun," řekl Jaroš.
Podle starosty Pelhřimova Ladislava Meda (ODS) se soutěž ukázala jako správné řešení, když vzbudila zájem mnoha architektonických studií. "Sešla se řada kvalitních návrhů, a proto výběr vítěze nebyl vůbec jednoduchý. Jsem rád, že se podařilo vybrat řešení, které nejlépe naplňuje naše očekávání. Vyhlášením výsledků jsme udělali další důležitý krok v přípravě této významné investice," uvedl Med.
Celkem město na ocenění soutěžních návrhů rozdělilo 900.000 korun. Vítězný návrh počítá s rozšířením domu a novými vstupy pro základní uměleckou školu nebo do komunitních center. Přízemí bude dál využívané komerčně.
K podobě objektu, který se má stát domem městských služeb, se mohla veřejnost vyjadřovat v městském dotazníku. Soutěžní návrhy se radnice chystá v září představit na venkovní výstavě.