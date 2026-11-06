Přestavba zimního stadionu a hotelu v Pelhřimově vyjde asi na 396,7 mil. Kč

Přestavba zimního stadionu a Sporthotelu v Pelhřimově vyjde město asi na 396,7 milionu korun. Podle starosty Ladislava Meda (ODS) začnou práce příští rok 1. března. Hotovo má být do podzimu 2028. Zakázka byla od začátku připravovaná pro jednoho dodavatele, protože hotel tvoří se stadionem jedinou stavbu a podle vedení města nebylo účelné jejich úpravy rozdělovat.
O zakázku se ucházelo šest firem. Výběrové řízení trvalo od února a jeho součástí byla i elektronická aukce. Nejvýhodnější nabídku podala společnost PKD stavby. Předpokládaná hodnota zakázky byla asi 387 milionů korun.
Město chce v rozšiřování sportovišť pokračovat. "Předpokládáme, že v příštím roce vysoutěžíme ještě venkovní bazén, kde je projektová realizace kolem 80 nebo 90 milionů korun. Uvidíme, jak dopadne soutěž. A předpokládáme, že tam budou i inženýrské sítě za dalších 100 milionů korun. Všechno se to musí rozložit na roky 2027 a 2028, aby to bylo připravené k provozu během roku 2028," řekl Med.
Na zimním stadionu pravidelně trénuje oddíl krasobruslení a hokejisté HC Lední medvědi Pelhřimov. Klub má asi 240 členů, 200 z nich je v mládežnických kategoriích. Ve městě pro ně vznikne náhradní ledová plocha. "Jedná se o ledovou plochu, která se pronajme. A plánujeme koupit k tomu nafukovací halu, která nám zůstane a kterou pak využijeme na jiném sportovišti," řekl místostarosta města Zdeněk Jaroš (Společně pro Pelhřimov). Nafukovací hala by podle něj mohla stát asi sedm milionů korun. Obdobná by mohla být cena nájmu ledové plochy, která by byla v provozu jednu sezonu.
Pelhřimovský stadion byl postavený v 70. letech minulého století. Po 50 letech ho čeká kompletní přestavba včetně výměny technologií. Sporthotel, který k zimnímu stadionu přiléhá, sloužil původně hlavně sportovcům, později fungoval jako ubytovna zahraničních dělníků. Jeho kapacita je 60 lůžek. Po přestavbě má fungovat jako komerční hotel.
Stavbu podpořil padesátimilionovou dotací Kraj Vysočina. Dotace se město snaží získat i na další dílčí úpravy, mimo jiné na fotovoltaické panely a energetické úspory. Žádat bude také Národní sportovní agenturu, která by mohla vyplatit až 40 milionů korun.