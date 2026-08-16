Prezident Petr Pavel dnes navštívil festival Prázdniny v Telči

Autor: ČTK
  14:52aktualizováno  14:52
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes soukromě navštívil Telč na Jihlavsku. Pozdravil se i s návštěvníky festivalu Prázdniny v Telči, jehož 44. ročník dnes končí. Čekalo na něj několik stovek lidí. Prezidentská návštěva ve městě oživila příběh pozlaceného psacího pera uloženého v místním muzeu. Původně se s ním do pamětní knihy v roce 1928 podepsal prezident Tomáš Garrigue Masaryk, řekl starosta města Vladimír Brtník (ODS).

"Potom ho v roce 1946 vzal do ruky pan prezident (Edvard) Beneš. Telč navštívil, když hledal nemovitost pro své letní sídlo. Z řady komunistických prezidentů se do kroniky nepodepsal ani jeden," doplnil Brtník. Později se perem vyrobeným v USA podepsali při své návštěvě města do pamětních knih také prezidenti Václav Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman.

Radnice chtěla původně prezidenta obdarovat replikou tohoto pera. Nakonec se ale díky sběrateli Michalovi Mrkvicovi podařilo získat totožné pero vyrobené ve stejné americké společnosti Eclipse Fountain Pen & Pencil ve 20. letech minulého století, které si dnes prezident převzal. "V době svého největšího rozkvětu měla společnost dvě pobočky, jednu v New Yorku a druhou v Torontu v Kanadě. Vůbec netušíme, jak se pero dostalo do Telče. Možná to přivezl nějaký imigrant, možná byl tehdy za první republiky s USA dobrý obchodní styk, těžko říct," řekl ČTK Mrkvica, který má za sebou i spolupráci na firemním muzeu Centropen v Dačicích.

Na rozdíl od původního telčského pera, které už píše jen po namočení špičky do inkoustu, je darovaný kus plně funkční a se všemi originálními komponenty. Je pozlacené, s ozdobným rytím a specifickou sponou na víčku. Jeho hrot je ze čtrnáctikarátového zlata.

Vedle pera si město pro prezidenta připravilo také zmenšeninu obelisku z mrákotínské žuly, jehož originál stojí na nádvoří Pražského hradu. Mrákotínský lom je nedaleko Telče, odkud se po železnici obelisk do Prahy přepravoval.

Prezident Pavel byl letos na Vysočině na oficiální návštěvně v červnu. Předtím prezident kraj navštívil v květnu 2023. Další oficiální návštěva se chystá už ve čtvrtek. Na programu je prohlídka české technologické společnosti Racom a firmy Kästle CZ vyrábějící lyže. Obě společnosti sídlí v Novém Městě na Moravě na Žďársku. Jednodenní cestu zakončí prezident na zámku Maleč setkáním se zástupci Asociace majitelů hradů a zámků.

Telčský festival propojující hudbu, divadlo i besedy s inspirativními lidmi měl letos přes 10.000 návštěvníků, řekl za pořadatele Matěj Kolář. "Nejnavštěvovanější (koncerty) byly Mňága a Žďorp a Tata Boys na Panském dvoře a na zámku Žalman (Pavel Žalman Lohonka), co slavil osmdesátiny," řekl Kolář. Úspěch podle něj měl i koncert Františka Skály a Třaskavé směsi nebo sobotní divadelní představení Edith Piaf: Dnes nechci spát sama. Příští ročník festivalu začne 30. července.

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