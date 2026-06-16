Prezident Petr Pavel dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními nebo setkání se starosty, se kterými chce hovořit o stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. Dnešní a středeční program zahrnuje také návštěvu jihlavské a třebíčské radnice a První brněnské strojírny ve Velké Bíteši.
Dnes návštěvu kraje začne na Národní atmosférické observatoři v Košeticích na Pelhřimovsku. Odpoledne ho přivítají v Diecézním centru života mládeže Mamre v Osové Bítýšce na Žďársku. Zakončením jeho dnešního programu bude beseda s občany v třebíčském Divadle Pasáž.
Ve středu Pavla čeká oběd se starosty ve Valči na Třebíčsku a prohlídka testovacího polygonu pro drony v Moravských Budějovicích.
Cesty po krajích tvoří velkou část domácí agendy prezidenta Pavla, při výjezdech často hovoří o specifických potřebách či možnostech jednotlivých lokalit. Všech 14 krajů včetně hlavního města navštívil za první rok a čtvrt ve funkci. Oficiální prezidentskou návštěvu Vysočiny absolvoval poprvé v květnu 2023. Do kraje zavítal znovu v listopadu 2024 při své cestě jihozápadní Moravou, když navštívil Moravské Budějovice.
Aktuálně pokračuje v dalším kole návštěv. Naposledy byl na začátku června ve Zlínském kraji.