Při Dnech otevřených ateliérů budou moct lidé na Vysočině navštívit 131 míst

Při letošních Dnech otevřených ateliérů (DOA) se budou moci lidé na Vysočině podívat do 131 ateliérů, zkušeben a dílen. Je to víc než před rokem, kdy bylo přístupných 123 míst. Akce, kterou loni využilo asi 12.000 lidí, bude letos 3. a 4. října. ČTK to řekla koordinátorka akce Zuzana Svobodová. Havlíčkobrodské muzeum, které Dny otevřených ateliérů v kraji zaštiťuje, letos DOA pořádá pošestnácté.
Den otevřených ateliérů patří podle Svobodové k akcím, které sice umělcům nezajišťují okamžité zvýšení tržeb, ale dlouhodobě a systematicky propagují jejich tvorbu u veřejnosti.
Pořadatelé měli zájem, aby se k akci připojili také regionální hudebníci. "Zatím jsme jich nenalákali moc. Podařilo se to na Havlíčkobrodsku. Je to i klub Oko v Havlíčkově Brodě, kde bude v sobotu otevřená kavárna i scéna, na které se budou střídat kapely, budou krátké ukázky. A budou tam i hudební nástroje, na které si třeba děti budou moci zahrát," řekla Svobodová. Hudební ukázky budou také ve Ždírci na Havlíčkobrodsku.
Někteří umělci své ateliéry otevírají pravidelně, jiní se k akci po letech vracejí. Letos je to třeba malíř Jan Svoboda z Radňovic na Žďársku. Lákavá by v tomto roce podle Svobodové mohla být i ukázka práce sklářů v kostele svatého Martina a Tobiáše v Dobešově na Pelhřimovsku, kde mají depozitář a stálou expozici své tvorby manželé Alena Matějka a Lars Widenfalk.
Návštěvy u výtvarníků jsou zdarma. Návštěvnost organizátoři zjišťují pomocí podpisových archů v jednotlivých dílnách a ateliérech. Podle Svobodové se návštěvnost neustále zvyšuje.
Vysočina se myšlenkou seznámit veřejnost s regionální tvorbou přímým kontaktem s tvůrci inspirovala v Dolních Rakousích a v jižních Čechách. Na jihu Čech se umělecké ateliéry pravidelně otevírají po vzoru těch rakouských o tři roky déle než na Vysočině. Před 16 lety se stejně jako Vysočina připojil i Jihomoravský kraj.
Vysočina akci pořádá pravidelně na začátku října, i když podle Svobodové sílí hlasy na její uspíšení, aby se vyhnula nestabilnímu podzimnímu počasí. Termín ale organizátoři měnit nechtějí. "Lidé návštěvu plánují dost dopředu a kvůli tomu řeší svoji podzimní dovolenou na Vysočině," dodala Svobodová.