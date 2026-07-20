Po dnešní nehodě dvou osobních aut na obchvatu Jihlavy museli zdravotníci ošetřit pět lidí. Dva z nich s vážnějším zraněním přepravili letecky do nemocnic v Brně, uvedl mluvčí krajských záchranářů Petr Janáček. Policie nejprve informovala o čtyřech zraněných. Místo havárie bylo po nehodě neprůjezdné. Před 10:45 se podle policejní mluvčí Michaely Lébrové podařilo provoz obnovit.
Nehoda se stala po 8:30. "U nehody zasahovaly tři pozemní posádky a vrtulník z Jihlavy. Na výpomoc jsme si vyžádali i vrtulník se záchranáři z Brna. Ošetřili jsme celkem pět osob, tři z nich jsme transportovali sanitkami do nemocnice v Jihlavě," dodal Janáček