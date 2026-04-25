Při nehodě na Ždársku zahynul dnes odpoledne motocyklista

Při dopravní nehodě dnes odpoledne zahynul u Bystřice nad Pernštejnem na Žďársku řidič motocyklu. Havaroval při průjezdu zatáčkou na silnici II/388. Novináře o tom informovala policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.
Nehoda se stala v 16:45 mezi Bystřicí nad Pernštejnem a Vírem. Muž jel na motocyklu sám. "I přes okamžitou resuscitaci muž svým zraněním na místě podlehl," uvedla mluvčí. Dodala, že přesnější příčiny nehody vyšetřují policisté. Silnice mezi Bystřicí nad Pernštejnem a Vírem je kyvadlově průjezdná.