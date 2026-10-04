Při nehodě u Pelhřimova dnes zemřel motocyklista

Při dopravní nehodě u Pelhřimova zemřel dnes po poledni motocyklista. Tragická nehoda se stala na silnici I/19 ve směru od Humpolce na Tábor mezi čerpací stanicí Shell a Starým Pelhřimovem. Policisté hledají svědky, informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.
Řidič motocyklu zahynul na místě. V souvislosti s vyšetřováním okolností tragické dopravní nehody se policie obrací na případné svědky, kteří viděli průběh nehody. Pomoci mohou také lidé, kteří místem projížděli kolem 13:20 a mají ve vozidle palubní kameru se záznamem. Ozvat se mohou na linku 158.