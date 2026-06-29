Při odpoledních bouřkách zaplavila voda i některé ulice v Jihlavě

Voda zaplavila při odpoledních bouřkách některé ulice v Jihlavě. Na Vysočině zaměstnalo hasiče také odstraňování popadaných stromů, které zastavily i provoz železnice. Kvůli úklidu spadlých stromů museli vyjet rovněž hasiči v Královéhradeckém kraji. Vyplývá to z vyjádření krajských hasičů a informací na webu Českých drah.
Od 15:00 vyjeli hasiči na Vysočině asi k 70 událostem, uvedla jejich mluvčí Petra Musilová po 16:45. Jejich kolegové z Královéhradeckého kraje zatím vyjeli kvůli úklidu stromů na 12 míst. Uvedli to na síti X
"Nejvíc událostí dosud řešili hasiči na Pelhřimovsku. Z celkového počtu událostí hasiči ve 12 případech čerpali vodu ze zatopených objektů nebo komunikací," řekla Musilová. Voda podle ní v Jihlavě zaplavila silnici v místní části Jihlavy Hruškové Dvory nebo v Údolní a Okružní ulici.
Spadlý strom zastavil v 16:15 provoz vlaků mezi Jihlavou a stanicí Luka nad Jihlavou. Omezený byl provoz i mezi Humpolcem a Havlíčkovým Brodem. Po 17:30 informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka, že kromě spadlých stromů železniční dopravu na Vysočině omezují i technické závady. "Blesk vyřadil zabezpečovací zařízení ve stanicích Luka nad Jihlavou a v Chotěboři," uvedl Kavka.
Podle Českého hydrometeorologického ústavu napršelo na Vysočině v uplynulých dvou hodinách někde i přes 40 litrů na metr čtvereční. Největší srážky byly v Černovicích a Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku nebo v Jihlavě Hruškových Dvorech. Bouřky, před kterými byly na Vysočině teploty přes 30 stupňů Celsia, podle meteorologů provází silný vítr v nárazech o rychlosti 70 až 90 kilometrů v hodině. Slabý déšť může být na Vysočině i přes noc, kdy teploty klesnou na 20 až 17 stupňů Celsia.