Při požáru domu v Třebíči se jeden člověk zranil, škoda je milion Kč

Hasiči v noci likvidovali požár v rodinném domě v Třebíči. Jeden člověk se při něm zranil. Škodu odhadli na milion korun, uvedla mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Příčinou požáru podle ní byla nedbalost.
Požár v Hilbertově ulici byl ohlášený krátce před 1:30. Hasičům se ho podle Musilové podařilo velmi rychle dostat pod kontrolu a z domu zachránili jednoho nezraněného člověka. Majitel domu ale zraněný byl. Zdravotníci ho po nezbytném ošetření na místě převezli sanitkou k dalšímu ošetření do nemocnice. "Zakouřené prostory domu hasiči odvětrali přirozenou a přetlakovou ventilací," dodala Musilová. Majetek, který hasiči svým zásahem ochránili, vyčíslili na tři miliony korun.