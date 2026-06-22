Při ranní nehodě u Dlouhé Brtnice na Jihlavsku se zranili tři lidé

Silnice 38, hlavní tah mezi Znojmem a Jihlavou, byla dnes ráno kvůli nehodě tří aut u Dlouhé Brtnice na Jihlavsku téměř dvě hodiny neprůjezdná. Při nehodě se zranili tři lidé, jeden z nich vážně. Silnici se podařilo po 8:15 kyvadlově zprovoznit. Před 9:30 už byla doprava zcela bez omezení, uvedla mluvčí policie Michaela Lébrová.
Havárie se stala před 6:30 na rovném úseku mezi Dlouhou Brtnicí a Stonařovem na silnici, po které podle posledního sčítání projede denně asi 7000 aut. U nehody zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Dva lidé měli lehká zranění a záchranáři je převezli do nemocnice v Jihlavě, uvedl jejich mluvčí Petr Janáček. Třetího museli kvůli těžkým zraněním přepravit letecky do brněnské nemocnice. "Příčinu a veškeré okolnosti dopravní nehody šetříme," dodala Lébrová.