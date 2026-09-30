Při Reuse dnu v Jihlavě mohou lidé nepotřebné věci vyměnit nebo je spravit

Při sobotním Reuse dnu v Jihlavě mohou lidé nepotřebné věci vyměnit, naučit se je opravit nebo přetvořit v něco jiného. V areálu vily Palmovka ve Znojemské ulici bude kromě kreativních dílen a přednášek i módní přehlídka. Akce je zaměřená na opakované využívání věcí, předcházení vzniku odpadu a na propojování místních lidí. Začne hodinu po poledni. ČTK to dnes sdělila Hana Zoor Svačinková z pořadatelského spolku Silo Jihlava.
Reuse dny pořádají členské organizace Reuse federace na více místech v Česku při Evropském týdnu udržitelného rozvoje. V Jihlavě se konají potřetí. "Když se chcete inspirovat k udržitelnosti a neplýtvání věcmi, nejlepší je k tomu místo, kde se potkáte s podobně naladěnými lidmi," uvedla Zoor Svačinková.
V sobotu se v Jihlavě sejdou tvůrci s tímto zaměřením z celé Vysočiny, mezi nimi výrobci šperků, knihařská dílna, šicí dílny, sítotisková dílna, jihlavské reHračky i výrobci tašek a jiných předmětů z recyklovaných materiálů. Konat se bude rovněž swap, tedy výměna oblečení. Podrobný program akce je na facebooku.
"Za zprávu o tom, že jdeme správným směrem, považuji úspěšnost swapů, které se stávají stále oblíbenější, takže se jich koná několik do roka na různých místech Jihlavy," uvedla Zoor Svačinková. Dodala, že je pořádají studenti i sousedské komunity. V Jihlavě funguje také re-use centrum Útulek věcí, což je společný projekt města a spolku Silo Jihlava.
Význam tohoto sektoru v Česku podle Reuse federace dlouhodobě roste. "Máme 43 členů napříč Českou republikou, kteří v letech 2022 až 2025 podle reportovaných dat vrátili do oběhu více než 2,5 milionu kilogramů materiálu a přes 1,2 milionu kusů předmětů, které se tak nestaly odpadem," uvedla Anika Chalupská z federace, která je koordinátorkou Reuse dnů.