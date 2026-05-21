Při zbraňové amnestii odevzdala žena v Chotěboři 40 kilogramů nábojů

Policejní pyrotechnik ve středu u Nové Vsi na Havlíčkobrodsku zlikvidoval část ze 40 kilogramů nábojů. Při zbraňové amnestii je spolu s podomácku vyrobenou zbraní odevzdala v Chotěboři žena, která je našla při vyklízení půdy domu. Zřejmě patřily jejímu otci. Informovala o tom mluvčí policie Michaela Lébrová. Zbraňová amnestie vyhlášená od ledna do června letošního roku představuje možnost, jak se vyhnout postihu za držení neevidovaných zbraní a munice. Před týdnem při ní muž v Jihlavě odevzdal přes kilogram semtexu.
"Ve středu 20. května po druhé hodině odpoledne se na obvodní oddělení policie v Chotěboři dostavila žena, která s sebou přinesla ve třech nákupních taškách více než 40 kilogramů nábojů do zbraní. Současně odevzdala také pravděpodobně doma vyrobenou střelnou zbraň," uvedla Lébrová.
Přivolaný pyrotechnik rozhodl, že část střeliva může být poškozená a není vhodná k převozu, proto se rozhodl ji u bývalého lomu u Nové Vsi u Chotěboře zlikvidovat. "Zbylou část střeliva pyrotechnik zajistil a převezl k následné likvidaci. Zajištěnou zbraň policisté předali kolegům z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál," dodala Lébrová.
Je podle ní bezpečnější, aby lidé s nalezenou municí ani zbraněmi nemanipulovali a nikam nepřeváželi a raději kontaktovali policii na lince 158.
Při zbraňové amnestii lidé podle policie nejčastěji odevzdávají pistole nebo lovecké zbraně. Zbraně a střelivo následně projdou odborným zkoumáním, jehož cílem je ověřit, zda nebyly použity ke spáchání trestného činu.
Při předchozí zbraňové amnestii v roce 2021 odevzdali lidé na Vysočině 175 zbraní a 8131 kusů střeliva. V celém Česku tehdy lidé odevzdali nebo si dali zaregistrovat 3700 zbraní, o kterých před tím oficiální záznam nebyl.