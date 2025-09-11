Spotřeba mléčných výrobků roste, jsou však příliš levné, shodli se experti z oboru

Martin Vokáč
  12:02aktualizováno  12:02
V Česku druhým rokem po sobě stoupá spotřeba mléčných výrobků. Každý Čech jich za poslední rok zkonzumoval v průměru 261 kilogramů, o šest kilo více než před rokem. Mléčné výrobky jsou však příliš levné a nekopírují růst mezd. Konstatovali to experti na konferenci u příležitosti Mlékárenského dne v Přibyslavi.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: čtenář iDNES.cz

V průměru došlo za poslední rok ke zvýšení spotřeby mléčných výrobků o 2,3 procenta. Výrazněji rostla spotřeba smetany, másla a především sýrů. „U těch sledujeme meziroční nárůst o sedm a půl procenta, což je třikrát rychlejší než ve zbytku Evropy,“ uvedl zástupce Českého komitétu Mezinárodní mlékařské federace a předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček.

Pomalu, ale nepřetržitě se už dva roky zvyšuje i výkupní cena mléka, za níž ho mlékárny odebírají od prvovýrobců. Podle Kopáčka letos dosáhla na částku čtrnáct korun za litr. „To je průměrná cena v Evropské unii,“ podotkl.

Mnoho mlékáren na produktech prodělává

Za pozitivní tuto zprávu označil hlavně pro zemědělce. Horší už je pro zpracovatele mléka a výrobce mléčných produktů. Cena mléčných výrobků na pultech obchodů se sice zvyšuje, ale ne tak rychle, jak by podle mlékařů měla.

„Obchody nechtějí akceptovat výraznější zdražení. Mnoho mlékáren proto na některých svých produktech dokonce prodělává. Zpracovatelé pak nemají na nutné investice a omezují je,“ dodal Kopáček.

S jeho názorem polemizovala prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová. „Mlékaři si nemohou dovolit zdražit. Ale přesto ceny v obchodech rostou. Kdopak za to může? “ ptala se zaplněného sálu přibyslavského zámku.

Test mléčných svačinek: Některé jogurty skrývají kostky cukru, jinde chybějí bílkoviny

Jak dodala, prakticky všechny vstupy, které ovlivňují ceny mléčných výrobků, se postupně zvyšují. „Mezi lidmi se stále šíří představa, že se ceny potravin a mléčných výrobků někdy vrátí před rok 2022. Ne, nestane se to, je to představa mylná. Potraviny budou dál zdražovat,“ prohlásila.

Podle agrárního analytika Petra Havla jsou ceny v obchodech pro konečné spotřebitele naopak příliš nízké. Svědčit o tom má mimo jiné rostoucí spotřeba domácností. „Mlékárenské výrobky jsou dnes v přepočtu na průměrnou mzdu mnohem levnější, než byly v roce 1990,“ pronesl.

Od roku 1990 stoupla průměrná mzda na více než patnáctinásobek. Potraviny obecně, či konkrétně přímo mlékárenské výrobky, ale tolik rozhodně nezdražily. „Podle statistiků činí jen meziroční růst mezd 7,8 procenta. Peněz na nákupy mají lidé dost,“ nechal se slyšet Havel.

V obchodech jsou výrobky dražší a dražší

S jeho slovy ovšem zásadně nesouhlasí pětačtyřicetiletá Miroslava z Havlíčkova Brodu. Do obchodu chodí pravidelně, ale mléčných výrobků už nekupuje tolik co před pár lety. „Vůbec se mi nezdá, že bych zrovna na mléčné výrobky měla peněz dost. Naopak, konkrétně mléčné výrobky se mi zdají drahé dost. Přijde mi, že pokaždé, když do obchodu přijdu, jsou dražší a dražší,“ říká. Když měla malé děti, velice často jim kupovala jogurty. To si ale nyní odpouští. „Třeba zrovna jogurtů bereme poloviční množství co dřív,“ dodává.

Na čem se shodli všichni řečníci na konferenci bez rozdílu, byla kritika narůstající byrokracie související s opatřeními, kterými se trh s potravinami snaží ovlivňovat Evropská unie. „Bruselští úředníci jsou naprosto odtržení od reality,“ poznamenala Dana Večeřová.

Mléko zažívá v Americe comeback. Popularitu dmýchají sociální sítě

Jako odstrašující příklad zmínila takzvané nařízení EU o odlesňování. Nové povinnosti pro firmy zahrnují sledovatelnost nejen dřeva, ale i produktů jako káva, kakao, čokoláda, sója či palmový olej – tedy komodity, které i mlékaři používají – až k jejich původu na konkrétním pozemku. Cílem nařízení má být zabránění odlesňování a znehodnocování lesů. „Jenže pro zpracovatele mléka to znamená hlídat až dva tisíce položek. Na to aby si firmy najali tři nové zaměstnance,“ zlobila se.

Důsledné dodržování tohoto nařízení by nejvíc postihlo zpracovatele právě na Vysočině. Podle krajského radního pro oblast zemědělství Pavla Řehoře hraje právě tento kraj prim v produkci spousty zemědělských komodit. „Na Vysočině se v roce 2024 vypěstovalo nejvíc brambor, máku, pícnin i kukuřice ze všech krajů v republice. Chová se tu nejvíc skotu, pochází odtud nejvíce mléka. Farmáře a zpracovatele přitom narůstající administrativa dusí,“ připomněl.

Snahou kraje je producentům i zpracovatelům pomoci. Jedním z kroků tím směrem by měla být masivní investice do rozvoje Zemědělské akademie a školního statku v Humpolci ve výši tři čtvrtě miliardy korun. Kraj Vysočina zároveň vytváří tržiště, aby zkrátil dodavatelské řetězce a kvalitní domácí potraviny se snáze dostaly mezi občany i třeba mezi děti do škol.

Čínské mléčné farmy „plavou“ v mléce. Ubylo dětí, o výrobky není zájem

Konference odborníků, při níž zhodnotí vývoj na trzích a proberou novinky ve výrobě za poslední rok, se koná pravidelně před Mlékárenským dnem v Přibyslavi.

Samotný Mlékárenský den se odehraje v sobotu. Jedná se o ojedinělou prodejní výstavu svého druhu. V prostorách radničních sklepů a farní stodoly najdou zájemci expozice celkem 21 přihlášených mlékáren a farem vyrábějících mléčné produkty. Mohou nejen ochutnat jejich produkci, ale mléčné výrobky si i zakoupit. Využijí toho tisíce lidí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Nejvyšší soud dal dvěma mužům šanci na odškodnění od státu za délku konkurzu

Nejvyšší soud dal dvěma mužům novou šanci na odškodnění od státu za délku konkurzního řízení se společností Joint Invest Action. Konkurz trval přes 20 let....

11. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Populace Ústeckého kraje se za první pololetí snížila o 3014 lidí

Populace Ústeckého kraje se v první polovině letošního roku snížila o 3014 lidí, k 30. červnu v regionu žilo 805.342 obyvatel. Údaje dnes zveřejnil Český...

11. září 2025  10:07,  aktualizováno  10:07

Populace Ústeckého kraje se za první pololetí snížila o 3014 lidí

Populace Ústeckého kraje se v první polovině letošního roku snížila o 3014 lidí, k 30. červnu v regionu žilo 805.342 obyvatel. Údaje dnes zveřejnil Český...

11. září 2025  10:07,  aktualizováno  10:07

NÚKIB: Počet kybernetických incidentů v ČR se v srpnu lehce snížil

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) evidoval v srpnu v ČR 16 kybernetických incidentů, oproti červenci o sedm méně. NÚKIB o tom...

11. září 2025  10:04,  aktualizováno  10:04

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Karlovarském kraji ubylo za první pololetí roku 1546 obyvatel

V Karlovarském kraji ubylo za první pololetí 1546 obyvatel. Víc lidí zemřelo, než se narodilo, další ubyli stěhováním. V kraji žilo na konci června 291.649...

11. září 2025  9:56,  aktualizováno  9:56

Moravskoslezskému kraji ubylo v prvním pololetí 4875 obyvatel, nejvíce v ČR

Moravskoslezskému kraji ubylo v prvním pololetí 4875 obyvatel, nejvíce v Česku. V kraji zemřelo o 3029 lidí více, než se v něm narodilo. O 1846 obyvatel pak...

11. září 2025  9:53,  aktualizováno  9:53

Na Vysočině ubylo v prvním pololetí 2090 obyvatel, nejvíc kvůli stěhování

Na Vysočině ubylo v prvním letošním pololetí 2090 obyvatel, větším dílem to způsobilo stěhování. Narodilo se také méně dětí, než bylo zemřelých. Počet...

11. září 2025  9:51,  aktualizováno  9:51

Obyvatel jižní Moravy za pololetí ubylo o 3432 na 1,225.911 lidí

Počet obyvatel Jihomoravského kraje se za šest měsíců letošního roku snížil o 3432 lidí na celkových 1,225.911 obyvatel. Na poklesu se podílel nejen přirozený...

11. září 2025  9:49,  aktualizováno  10:25

Hradeckému kraji v pololetí ubylo 2271 lidí, více lidí zemřelo i se vystěhovalo

Počet obyvatel Královéhradeckého kraje v letošním prvním pololetí klesl o 2271 na 553.652. V kraji za leden až červen více lidí zemřelo, než se narodilo,...

11. září 2025  9:49,  aktualizováno  9:49

Samostatně programující AI, výdělečný open-source nebo web podle nové evropské legislativy: Konference PragVue 2025 láká webové vývojáře na žhavá témata

11. září 2025  11:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dva kilometry lesem s baterkou. Noc v horách boří pověry a mýty o netopýrech

Odchycené netopýry si děti braly do rukou a vypouštěly je zpět do noční krajiny. Speciální program připravili pracovníci České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON) u Ledové jeskyně nedaleko...

11. září 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Zrádná záměna. Žena si spletla borůvky s jedovatým rulíkem, skončila v nemocnici

Záchranáři zasahovali v Pavlově u Mohelnice na Šumpersku, kde seniorka v lese sbírala borůvky a omylem požila několik plodů jedovatého rulíku zlomocného, který je podobný. Ženu se podařilo...

11. září 2025  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.