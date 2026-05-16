Primátor Jihlavy Ryška bude post obhajovat, mezi vyzyvateli bude i exprimátorka

Pozici jihlavského primátora bude v podzimních komunálních volbách obhajovat Petr Ryška z ODS. Mezi jeho vyzyvateli bude bývalá primátorka Karolína Koubová, která bude kandidovat za Fórum Jihlava v koalici s Piráty a podporou Strany zelených. Jedničkou za hnutí ANO bude v Jihlavě zřejmě Radek Popelka. Jednání o podobě kandidátních listin či koalic ale ještě mnohé strany neukončily, vyplývá z ankety ČTK.
Jihlavská ODS bude o hlasy voličů usilovat na půdorysu koalice Spolu. "Do komunálních voleb tak půjde společně s TOP 09 a KDU-ČSL. Lídrem kandidátky je současný primátor Petr Ryška," sdělil ČTK krajský manažer občanských demokratů Radek Šauer. Lídryní za TOP 09 bude Barbora Zemanová Brossová, která je předsedkyní místní organizace TOP 09 v krajském městě. První na kandidátní listině za lidovce bude podle jejich krajského předsedy Jana Brožka současný náměstek primátora Petr Piáček.
V dalších čtyřech okresních městech na Vysočině půjdou lidovci do voleb samostatně. V Pelhřimově je povede současný místostarosta Karel Kratochvíl, v Třebíči Miroslav Krupica. O lídrech v Havlíčkově Brodě a Žďáru nad Sázavou strana teprve rozhodne.
Občanští demokraté budou v Havlíčkově Brodě kandidovat samostatně v čele se současným starostou Zbyňkem Stejskalem. "V Havlíčkově Brodě má ODS dlouhodobě velmi silnou pozici, post starosty zde drží nepřetržitě od roku 2006," dodal Šauer. Samostatnou kandidátku předloží ODS i v Pelhřimově, povede ji starosta Ladislav Med, který zároveň kandiduje do Senátu.
V Třebíči se občanští demokraté spojí do předvolební koalice Živé Město, složené ze zástupců ODS, TOP 09 a uskupení Třebíč Můj Domov. "Jsem ráda, že se nám na Vysočině daří stavět silné kandidátky, které kombinují zkušené osobnosti ODS s výraznými komunálními tvářemi. Dobrým příkladem je Anežka Šmejkalová v Třebíči, ale podobný princip vidíme i v dalších městech," uvedla krajská předsedkyně ODS a poslankyně Eva Decroix.
Pozici starosty za uskupení Pro Třebíč bude ve druhém největším městě Vysočiny obhajovat Pavel Pacal. Proti němu se postaví mimo jiné zastupitelka Blanka Kutinová, která dosud reprezentovala uskupení Třebíč Občanům!, ale pro podzimní volby založila vlastní s názvem Mosty Třebíč, které bude mít koalici s Volt Česko.
Piráti budou v Třebíči kandidovat v koalici s uskupením Břehy a Stranou zelených. Lídrem bude zastupitel Aleš Novák zvolený před čtyřmi lety také za Třebíč Občanům! "V Pelhřimově budeme kandidovat samostatně, naším lídrem bude Pavel Knežik," uvedl krajský místopředseda Pirátů Jakub Vrzal. Jistá je podle něj i samostatná kandidatura Pirátů v Humpolci nebo koalice s ODS pod názvem Srdcem pro Světlou ve Světlé nad Sázavou. O ostatních městech se podle něj rozhodne nejpozději do června.
Hnutí STAN bude mít samostatnou kandidátku v Jihlavě, v koalici pak bude kandidovat ve Žďáru nad Sázavou, Havlíčkově Brodě a Třebíči. V Pelhřimově se o hlasy voličů ucházet nebude, řekla jeho krajská tajemnice Jana Kunstová.
Hnutí ANO zatím kandidátní listiny připravuje. Do čela kandidátky v Jihlavě uvažuje o Radkovi Popelkovi, který byl lídrem i v minulosti, řekl ČTK za oblastní organizaci Jihlava Zdeněk Faltus.
Komunální volby budou spolu s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října. Před čtyřmi lety, kdy bylo na Vysočině téměř 403.000 oprávněných voličů, byla volební účast 52,75 procenta.