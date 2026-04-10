Případ obviněných policistů bude zřejmě řešit Okresní soud Brno či Žďár n. S.

Případ policistů z dálničního oddělení v Domašově na Brněnsku obviněných ze zneužití pravomoci a přijímání úplatků bude zřejmě řešit některý z okresních soudu v Brně nebo Žďáru nad Sázavou. ČTK to řekl Jan Fichtner z jihlavské pobočky Krajského státního zastupitelství v Brně, který na vyšetřování dohlíží. Dvacet policistů, v současnosti postavených mimo službu, bylo podle něj obviněno na začátku března.
"Podle stávající právní kvalifikace je to tak, že by to řešil nějaký okresní soud," řekl Fichtner. Neúčelné by podle něj bylo případ, který se odehrával na jižní Moravě i Vysočině, rozdělovat. Nastat to může jen v případě, pokud by některý z policistů stál o dohodu o vině a trestu. "Potom to závisí na tom, kde spáchal svůj dílčí útok, a musí to jít k věcně a místně příslušnému soudu. Ale to už hodně předbíháme. Rozhodně kvůli tomu, že se jedná o spoluobviněné a jedná se o pokračování v trestné činnosti, tak bychom měli žalovat společně, rozdělování by mělo být zcela výjimečné," řekl Fichtner.
Trestná činnost, kterou policie vyšetřuje, je z let 2022 a 2023. Spočívala v tom, že policisté přijímali zejména od zahraničních řidičů kamionů při kontrolách na dálnici D1 peníze, které si nechávali. Předmětem vyšetřování podle Fichtnera je, zda policisté vybírali oprávněné pokuty, ale neodevzdávali peníze, nebo si o ně říkali bez jakéhokoli právního důvodu.
Kvůli zahraničním obětem je součástí vyšetřování i komunikace s policií v jiných státech. Kolik přesně jich je, Fichtner neuvedl. "Nechci zmiňovat vůbec nic, co se týká nějaké procesní taktiky," řekl Fichtner.
Všichni obvinění jsou stíhaní na svobodě, vazbu pro žádného z nich státní zástupce nenavrhoval. Těm, kteří jsou obviněni ze zneužití pravomoci, hrozí trest vězení od jednoho do pěti let. Ti, kteří jsou obviněni i z přijetí úplatku, hrozí trest odnětí svobody tři až deset let.