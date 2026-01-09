Změna klimatu láká v zimě na Vysočinu i špačky. Co ukáže letošní Ptačí hodinka?

Výskyt běžných druhů opeřenců, ale i skutečné rarity přináší Ptačí hodinka, tradiční lednové sčítání ptactva. Osmý ročník třídenní akce, za níž stojí Česká společnost ornitologická, začíná právě dnes. Loňské výsledky ukázaly, že zimní Vysočinu si oblíbili třeba i špačci - poslové jara.
U krmítek je možné často zahlédnout i dravce číhající na hodující ptactvo - například krahujce obecného. | foto: Tereza Valcharová

„I díky Ptačí hodince víme, že dříve přísně tažné druhy mohou zimu trávit v Česku. Obyvatelé Vysočiny během loňské Ptačí hodinky spatřili například rehky domácí nebo špačky obecné. Čím dál teplejší zimy totiž motivují ptáky k úvaze, zda risknout dlouhou a nebezpečnou cestu za teplem, nebo se spolehnout na přikrmování a případné hledání potravy pod sněhem,“ vylíčila Dita Hořáková z České společnosti ornitologické (ČSO).

Pokud opeřencům loterie vyjde, mají podle ní tu výhodu, že si na jaře mohou vybrat nejlepší místa pro hnízdění, než se z jihu vrátí ostatní konkurenti. „Jestliže je ale zima mrazivá a sněží, může odvážlivce i připravit o život,“ konstatovala Hořáková.

U krmítek je možné často zahlédnout i dravce číhající na hodující ptactvo - například krahujce obecného.
Ptákům mohou lidé v zimě přilepšit vhodným krmivem, například slunečnicovými semeny či vlašskými ořechy.
Z migrujících hejn špačků podle ornitologů zahnízdí ve městě pouze několik desítek jedinců.
Ptačí hodinka, tradiční sčítání ptactva, se koná od tohoto pátku do neděle 11. ledna.
Mezi ptáky, které lidé pozorují v tuzemsku nejčastěji, patří dle ornitologů sýkory, kosi, kachny, holubi a vrabci. Konkrétně na Vysočině loňské sčítání ovládli vrabci polní, jichž účastníci Ptačí hodinky zaznamenali bezmála devět tisíc. Zhruba o tisícovku nižší skóre měla sýkora koňadra a třetí pozice patřila minulý leden vrabci domácímu. Z méně obvyklých druhů lze zmínit například konopku obecnou, čečetku zimní, ledňáčka říčního nebo šoupálka krátkoprstého.

Loňské výsledky sčítání ptactva na Vysočině

  • Ptačí hodiny 2025 se zúčastnilo celkem 1 962 lidí, kteří sečetli dohromady 46 240 ptáků.

Nejčastější pozorované druhy:

  • Vrabec polní – 8 905 jedinců
  • Sýkora koňadra – 7 945
  • Vrabec domácí – 5 916
  • Sýkora modřinka – 3 496
  • Zvonek zelený – 2 657
  • Stehlík obecný – 2 561
  • Hrdlička zahradní – 2 146
  • Kos černý – 1 949
  • Pěnkava obecná – 1 880
  • Straka obecná – 735

Jelikož však není třeba sčítat pouze u krmítek, ale klidně i ve volné přírodě, každým rokem se napříč republikou objevují také různé zajímavosti nebo rarity. Klasikou jsou andulky či jiné druhy papoušků, kteří někomu uletěli. Lidé upozorňují rovněž na dravce nebo vodní ptactvo.

Všechna získaná data ČSO pečlivě vyhodnocuje - slouží pak k lepšímu poznání zvyků ptáků a tím i jejich kvalitnější ochraně. „Díky odeslaným záznamům víme třeba o tom, který druh ve velkých počtech přiletěl zimovat do Česka. Výkyvy jsou ohromné. V roce 2025 lidé pozorovali přes osm tisíc pěnkav jikavců, o rok dříve to ale nebyla ani čtvrtina,“ uvedla příklad Hořáková.

Opačný trend se zase projevil v počtech pestrobarevných brkoslavů severních - loni jich v záznamech bylo pouhých 85, předloni více než sedm stovek.

Do krmítek nesmí zbytky z kuchyně

Ptačí hodinka připadá vždy na začátek ledna. Opakování akce ve stejném období má svou logiku - jedině tak se dají podchytit důležité trendy. „Letos proběhne od 9. do 11. ledna, svá pozorování ale lidé mohou posílat až do následující neděle,“ připomínají ornitologové.

Na krmítka přilétají ptačí otužilci i hosté ze severu. Začíná sčítání ptactva

Zájemcům, již se chtějí do sčítání zapojit, stačí navštívit web www.ptacihodinka.cz. Ve chvíli, kdy se vrhnou do samotného pozorování a počítání, mohou spustit online formulář. Ten sám odměří potřebných šedesát minut. „Důležité je stát na jednom místě a zapsat u každého druhu nejvyšší počet, který jsme viděli v jeden okamžik,“ zdůraznila Hořáková.

Doplnila také, že lidé, kteří přilepšují ptactvu na krmítkách, by měli hlavně přikrmovat s rozmyslem. Tabu jsou různé zbytky z kuchyně, věci slané, kořeněné, žluklé, prošlé nebo dokonce plesnivé. „Ideální jsou slunečnicová semínka, výrobky z hovězího loje a vlašské ořechy, které ptáky nasytí a dodají jim sílu přečkat mrazivou noc,“ vysvětlila Hořáková.

