„Hnízdiště orlů mořských na Vysočině dohledávají a ochranu těchto dravců řeší ornitologové ve spolupráci s lesními hospodáři,“ vysvětluje Pavel Řehoř, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.
Orel mořský je velmi citlivý především v prvních měsících hnízdění, kdy může po vyrušení snadno dojít k zastydnutí snůšky nebo i k útoku predátorů na mláďata.
Krajský úřad proto apeluje na vlastníky lesů, aby těžbu kůrovcového dřeva v okolí hnízd plánovali od konce června do začátku ledna. V této době je totiž riziko vyrušení výrazně nižší.
Přestože je orel mořský zákonem chráněný, občas se i na Vysočině objeví případy záměrných otrav těchto majestátních dravců.
„Konkrétně u Buřenic na Pelhřimovsku a nedaleko Stonařova na Jihlavsku někdo použil zakázaný nervový jed karbofuran, který způsobí zvracení, průjmy, křeče a ochrnutí. Pták nakonec umírá udušením za plného vědomí,“ prozradil Řehoř.
Letos byl na Vysočině zaznamenán také jeden případ, kdy samici orla mořského srazilo auto.