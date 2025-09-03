Ve Žďáře začíná fungovat zvířecí záchranka, sběrné místo otevírá stanice Pasíčka

Jana Nedělková
  16:02aktualizováno  16:02
Dravci, vodní ptáci, mláďata savců a mnohá další zvířata končí v péči Záchranné stanice Pasíčka z Boru u Skutče. Mezi „pacienty“ je ale i řada živočichů ze Žďárska – zaměstnanci zařízení tam vyjíždějí až několikrát týdně. Práci teď budou mít snazší, ve Žďáře se totiž otevírá sběrné místo této stanice.
Každý rok pomůže Záchranná stanice Pasíčka tisícům zvířat. Pracovníci museli často mířit i na Žďársko.

Každý rok pomůže Záchranná stanice Pasíčka tisícům zvířat. Pracovníci museli často mířit i na Žďársko. | foto: Archiv Záchranné stanice Pasíčka

Každý rok pomůže Záchranná stanice Pasíčka tisícům zvířat. Pracovníci museli často mířit i na Žďársko.
Každý rok pomůže Záchranná stanice Pasíčka tisícům zvířat. Pracovníci museli často mířit i na Žďársko.
Každý rok pomůže Záchranná stanice Pasíčka tisícům zvířat. Pracovníci museli často mířit i na Žďársko.
Každý rok pomůže Záchranná stanice Pasíčka tisícům zvířat. Pracovníci museli často mířit i na Žďársko.
6 fotografií

„Jenom za letošek už jsme se postarali o zhruba dva tisíce zvířat a právě ze Žďárska jich je nezanedbatelná část,“ potvrdil Josef Cach, vedoucí Záchranné stanice Pasíčka.

Přítomnost sběrného místa v této části Vysočiny tak podle něj bude pro zařízení velkou pomocí, byť pobočka teprve dostává konkrétní obrysy. „Provizorní zázemí máme v jednom z objektů v areálu Zahrady Vysočina v Brodské ulici, který nám poskytlo město. Navážíme si tam nyní klece a další nutné vybavení,“ popsal Cach.

Ve Žďáře začne sloužit sběrné místo záchranné stanice pro zvířata z Pardubicka

Od prvního zářijového dne už se mohou lidé, kteří najdou poraněného živočicha, na žďárské sběrné místo obracet. Pro tyto účely byla zřízena telefonní linka 775 701 643.

„Je to číslo na naši pracovnici Simonu Markovou, která žije přímo ve Žďáře. Ta může pro zvíře přijet, postará se o něj a bude jej v případě potřeby přepravovat k nám do stanice. Máme na to vyčleněný speciální automobil, který tak bude fungovat jako takzvaná zvířecí záchranka. Tato služba už je v řadě větších měst poměrně běžná,“ vysvětlil vedoucí Pasíček.

Zřízení klasické stanice může ztížit obchvat

Postupně by však ze sběrného místa měla vzniknout standardní záchranná stanice s veškerým potřebným zázemím, kam nebudou zvířecí pacienti směřovat „pouze“ kvůli poskytnutí základní pomoci a péče, ale klidně i k dlouhodobějšímu pobytu.

„V budoucnu půjde o zařízení, kam budou moci lidé přijít na prohlídku. Počítáme také s různými edukačními programy pro školy a školky nebo i s dobrovolnickým zapojením samotných škol do provozu stanice,“ nastínil žďárský starosta Martin Mrkos.

Komplikací pro vybudování stanice s výběhy, voliérami a dalšími potřebnými prostory pro živočichy i návštěvníky je však skutečnost, že areál Zahrady Vysočina se nachází při trase budoucího západního obchvatu města. Byť je jeho realizace zatím v nedohlednu, Ředitelství silnic a dálnic nyní v přípravě trasy nepokračuje, „papírově“ by mohl být tento fakt problematický třeba při snaze získat na výstavbu stanice dotace. Udržitelnost projektů bývá totiž třeba patnáct let.

Záchranná stanice Pasíčka loni přijala kolem dvou a půl tisíce zvířat. Řadě dalších pomohli pracovníci přímo v terénu.
Záchranná stanice Pasíčka loni přijala kolem dvou a půl tisíce zvířat. Řadě dalších pomohli pracovníci přímo v terénu.
Záchranná stanice Pasíčka loni přijala kolem dvou a půl tisíce zvířat. Řadě dalších pomohli pracovníci přímo v terénu.
Záchranná stanice Pasíčka loni přijala kolem dvou a půl tisíce zvířat. Řadě dalších pomohli pracovníci přímo v terénu.
6 fotografií

„Zvažujeme ale například nějaké mobilní zařízení. Nyní jsme ve fázi zjišťování, zda je možné i na takové zázemí obdržet dotační podporu,“ podotkl Cach.

Město Záchranné stanici Pasíčka poskytlo část komplexu Zahrady Vysočina v Brodské ulici, na okraji sídliště Stalingrad, jenž je už delší dobu nevyužívaný. Nacházejí se tam ale pozůstatky ohrad i různých staveb takzvaného Selského dvora – někdejší malé expozice domácích zvířat s dětským hřištěm, která před lety v areálu fungovala.

Pracovníci jsou už teď maximálně vytíženi

Vedení radnice již v minulosti oznámilo, že plánuje fungování zařízení pro tvory v nouzi podpořit i finančně. V rozpočtu město vyhradilo na provoz 200 tisíc korun.

„Záchranná stanice Pasíčka má mimo jiné licenci ministerstva životního prostředí a dlouholeté zkušenosti. Vnímáme ji jako organizaci, která dokáže zajistit velice profesionálně a odborně péči o nalezená zvířata,“ vyjádřil se Mrkos.

Zařízení z Pardubicka, které funguje už přibližně čtvrt století, je nezisková organizace Českého svazu ochránců přírody. A za poslední roky jsou jeho pracovníci už maximálně vytížení – živočichů v nouzi, již potřebují jejich pomoc, neustále přibývá. Například loni tam přijímali přibližně dva a půl tisíce zvířat, přičemž do tohoto čísla ani nejsou zahrnuti tvorové, kterým se pomáhalo přímo v přírodě.

Pasíčka zažívají extrémní rok, modernizaci stanice má pomoci i kalendář zvířat

Také letošní jarní a letní sezona byla podle Cacha náročná. „Ze začátku hodně pršelo a byla dost zima, takže spousta mláďat na jaře a na začátku léta promokla a prochladla. Tato zvířata se k nám pak dostávala mnohdy až ve velmi špatném stavu,“ zavzpomínal vedoucí stanice.

Následně se podle něj počasí zase překlopilo ve vedra, což byl druhý extrém. „Třeba mláďata poštolek vyskakovala z hnízd horkem, které už prostě nemohla dál snést,“ popsal Cach.

V péči měla Pasíčka tento rok rovněž hodně čápů, z nichž už se ale velká část postupně vrátila zpátky do přírody. Mezi ne zrovna obvyklé okřídlené pacienty patřili podle Cacha například i dva dudci chocholatí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka

Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

O život na zámcích nikdo nestojí. Město i stát je marně prodávají, ani snížení cen nepomáhá

Televize Nova v současnosti opakuje seriál Život na zámku z roku 1996. Jeho hrdinové měli s dědictvím v podobě aristokratického sídla jenom problémy. Zdá se, že o podobné starosti nestojí ani...

Dálnici D2 u Brna uzavřela vážná nehoda dodávky a kamionu

Vážná nehoda dodávky a kamionu dnes odpoledne uzavřela na 8. kilometru dálnici D2 ve směru na Brno. Na místě musel kvůli zranění přistát vrtulník. Policisté...

3. září 2025  17:03,  aktualizováno  17:03

Janáčkova filharmonie Ostrava zahájí sezonu s Varšavským filharmonickým sborem

Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) zahájí novou sezonu s Varšavským filharmonickým sborem. Společně uvedou Stabat Mater estonského skladatele Arvo Pärta v...

3. září 2025  16:57,  aktualizováno  16:57

Festival Art & Science opět představí aktivity ostravské univerzity

V areálu Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) se ve čtvrtek uskuteční desátý ročník festivalu Art & Science, propojuje vědu s uměním....

3. září 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Hygienici v Ústeckém kraji zkontrolovali 51 dětských táborů, zjistili tři závady

Hygienici v Ústeckém kraji zkontrolovali v letní sezoně 51 dětských rekreačních pobytů. Zjistili tři závady. V jednom případě uspořádal organizátor zotavovací...

3. září 2025  16:20,  aktualizováno  16:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Náplavku Lužické Nisy v Liberci ozdobí díla sochařky Magdaleny Jetelové

Budovanou Náplavku Lužické Nisy v Liberci ozdobí díla sochařky Magdaleny Jetelové, rodačky ze Semil. Sklářská společnost Preciosa se zase postará o výzdobu...

3. září 2025  16:09,  aktualizováno  16:09

Brněnští radní začali jednat o zákazu kouření u škol, v nejbližší době to nebude

Brněnští radní učinili krok k zákazu kouření na veřejných prostranstvích u škol - dnes projednali záměr vydat k tomu závaznou vyhlášku. Vedení města se k...

3. září 2025  16:03,  aktualizováno  17:15

Archeolog Absolon má pamětní desku v Pavilonu Anthropos, který založil

Pamětní desku z dílny výtvarnice a sochařky Ireny Armutidisové má od dnešního odpoledne ve stálé expozici Pavilonu Anthropos v Brně archeolog Karel Absolon....

3. září 2025  15:37,  aktualizováno  15:37

Rada brněnské části Komín chce odvolat ředitelku školy ZŠ a MŠ Pastviny

Rada brněnské části Komín chce kvůli systémovým nedostatkům v hospodaření odvolat ředitelku jedné z největších brněnských škol. Téma chce dnes v Komíně na...

3. září 2025  15:35,  aktualizováno  15:35

Školácká chyba, řekl soudce. Lupič šperků za dva miliony nechal na místě batůžek

Osmi a půl lety vězení potrestal ve středu českobudějovický krajský soud muže, který podle obžaloby přepadl loni v říjnu zlatnictví v Pelhřimově a ukradl šperky za dva miliony korun. Jak zaznamenaly...

3. září 2025  17:12

„Otevření brány“. Ústavní soud dal ženě šanci na odškodnění za zneužívání knězem

Ústavní soud dal ženě novou šanci na odškodnění za to, že policie neprovedla účinné vyšetřování trestního oznámení na katolického kněze, které se týkalo sexuálního zneužívání. Žalobu o 500 tisíc...

3. září 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Příliš nebojovali a rychle se „přiženili“. Jak si Slované podmanili Evropu

Slované mají potvrzené místo svého původu. Do Evropy přišli kolem 6. století našeho letopočtu z Ukrajiny, důkazy přinesla analýza DNA. Přelomový objev si připisují vědci z brněnské Masarykovy...

3. září 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Zlínskou zoo navštívilo v srpnu 164.000 lidí, nejvíce za měsíc v historii

Zlínskou zoologickou zahradu navštívilo v srpnu 164.000 lidí. Je to nejvyšší návštěvnost za jediný měsíc v historii zoo, sdělila dnes ČTK mluvčí zahrady Romana...

3. září 2025  15:29,  aktualizováno  15:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.