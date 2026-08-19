Pro komunální volby v Jihlavě úřad zaregistroval všech deset podaných kandidátek

Autor: ČTK
  17:25aktualizováno  17:25
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Registrační úřad v Jihlavě zaregistroval kandidátní listiny všech deseti subjektů, které podaly kandidátní listinu pro volby do jihlavského zastupitelstva. Žádná kandidátní listina nebyla odmítnuta, žádný kandidát nebyl škrtnut, sdělila ČTK Jana Škrdlová z jihlavského registračního úřadu. Vydaná rozhodnutí jsou zveřejněná na úřední desce magistrátu. Jména všech kandidátů zveřejní Český statistický úřad 26. srpna. Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října.

V krajské Jihlavě budou kandidovat všechny strany a hnutí, jež teď zasedají v zastupitelstvu. Nově se o mandáty budou ucházet Motoristé sobě. Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby sestavilo kandidátku s uskupením Jihlava srdcem, které v Jihlavě usilovalo o hlasy voličů i před čtyřmi lety a zůstalo těsně pod hranicí potřebnou pro vstup do zastupitelstva.

V čele města chtějí znovu stanout primátor Petr Ryška z ODS i bývalá primátorka Karolína Koubová, která povede kandidátku Pirátů s Fórem Jihlava podpořenou Zelenými. O primátorskou pozici bude usilovat také současný náměstek primátora z ANO Radek Popelka. ODS půjde do voleb opět s lidovci. Na jejich společné kandidátce Tým pro Jihlavu budou tentokrát i zástupci TOP 09.

Lídrem kandidátky Starostů a nezávislých bude Petr Kabátek, který pracuje na krajském úřadě a je členem majetkové komise a finančního výboru města. SPD bude v Jihlavě kandidovat v koalici se Svobodnými, PRO a Trikolorou, lídrem kandidátky bude opět Petr Paul.

Kandidátku Naše Česko a sdružení nezávislých kandidátů Jihlava srdcem povede Vít Prchal. Sociální demokracie a Levice má na prvním místě Ondřeje Junka, lídrem komunistů je Pavel Šlechtický.

Jihlavu teď řídí koalice ANO s ODS a lidovci. Nejsilnější ANO má v městském zastupitelstvu 14 míst z 37 a ODS s lidovci 11. Shodně po čtyřech mandátech mají tři opoziční uskupení, mezi něž patří Piráti s Fórem Jihlava, Starostové a SPD s podporou Trikolory.

Před čtyřmi lety vyhrálo volby v Jihlavě hnutí ANO. Dostalo 28,5 procenta hlasů, skoro o šest procent víc než druhá koalice ODS a lidovců. Třetí bylo hnutí SPD. Hlasovalo pro něj téměř deset procent voličů. Čtvrtí Starostové za ním zaostali asi o šest desetin procenta. Piráti s Fórem Jihlava získali 8,3 procenta hlasů. Volební účast byla přes 44 procent.

Podané kandidátní listiny v Jihlavě a jejich lídři v roce 2026 a 2022:

Název volebního subjektu lídr 2026 lídr 2022

ANO 2011 Radek Popelka Radek Popelka

Komunistická strana Čech a Moravy Pavel Šlechtický Ladislav Vejmělek

Motoristé sobě Kamil Vlček ----

Naše Česko a sdružení nezávislých kandidátů Jihlava srdcem(v roce 2022 Jihlava srdcem) Vít Prchal Marta Nagyová

Piráti a Fórum Jihlava s podporou Zelených(v roce 2022 Piráti a Fórum Jihlava) Karolína Koubová Karolína Koubová

Sociální demokracie a Levice(v roce 2022 ČSSD a Levice) Ondřej Junek Martin Hyský

SPD, Svobodní, PRO a Trikolora v koalici(v roce 2022 SPD s podporou Trikolory) Petr Paul Petr Paul

Spolek za zdravou Jihlavu Milan Matějka Milan Matějka

Tým pro Jihlavu - ODS, lidovci, TOP 09(v roce 2022 ODS a KDU-ČSL) Petr Ryška Petr Ryška

Starostové a nezávislí Petr Kabátek Radek Hošek

Malá strana velkých cílů --- Vít Kraus

Žijeme Jihlavou --- Vít Zeman

Moravské zemské hnutí --- Zdeněk Kučírek

Zdroj: kandidující subjekty, radnice a www.volby.cz

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