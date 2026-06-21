Pro Vysočinu zatím změna financování ve školství znamená dát navíc 61 mil. Kč

Kraj Vysočina musel kvůli změně financování nepedagogických pracovníků a dalších nákladů dát na své školy téměř 526 milionů korun, asi o 61 milionů víc než loni. Přesné vyhodnocení ještě nemá k dispozici, rozpočty se tak ještě podle náměstka hejtmana pro školství Pavla Řehoře (ANO) mohou upravovat.
Školy ve snaze ušetřit zatím podle náměstka nijak výrazně počty svých nepedagogických zaměstnanců nesnižovaly. Zatím nejdou ani cestou sdílených služeb, například úklidu. "Sdílené služby zatím nebyly v našich příspěvkových organizacích zavedeny. Jejich případné zavedení by bylo možné až na základě podrobné analýzy a následné konzultace s jednotlivými organizacemi. Klíčové by bylo posoudit, ve kterých oblastech by sdílení služeb bylo efektivní, ekonomicky výhodné a organizačně smysluplné - ekonomická agenda, úklidové služby či stravování," uvedl Řehoř.
Krajských škol a školských zařízení je 55, plných úvazků pro nepedagogické pracovníky hrazených zřizovatelem je v nich 817. Na pokrytí jejich mezd včetně povinných odvodů kraj vyčlenil přes 479 milionů korun. Na ostatní neinvestiční výdaje, kam patří i učební pomůcky nebo vzdělávání pedagogů, dal téměř 18 milionů korun. Zahrnutý v nich je i předpoklad míry inflace. Téměř 28,5 milionu korun je určených na zajištění stravování žáků v jiných než krajských zařízeních.
Podobně jako kraj jsou k hodnocení dopadu změny financování ve školách zatím zdrženlivá i města na Vysočině.
Jihlava, která má 11 základních škol (ZŠ), z toho jednu spojenou s mateřskou školou (MŠ), a dvě MŠ sdružující 23 pracovišť, zatím kryje celé náklady z rozpočtového určení daní (RUD). Předpokládá, že to letos bude 161 milionů korun. Propouštět pracovníky nebo slučovat služby ve školách radnice neplánuje, uvedl její mluvčí Radovan Daněk.
Pelhřimov zřizuje čtyři základní školy, základní uměleckou školu a pět mateřských škol sloučených do jednoho subjektu. "Celkové meziroční zvýšení rozpočtu města Pelhřimova z titulu mzdových nákladů nepedagogických pracovníků a ostatních neinvestičních výdajů v roce 2026 činilo 50,29 milionu korun," řekla mluvčí radnice Andrea Unterfrancová. Zatím není zřejmé, zda růst pokryje vyšší příjem díky úpravě rozpočtového určení daní, uvedla. Školy už podle ní také začaly některé pracovní pozice sdílet. "Optimalizaci provozních zaměstnanců jsme provedli ještě před změnou financování nepedagogických pracovníků, takže například na jednotlivých pracovištích mateřské školky využívají sdíleného školníka. Další změny zatím neplánujeme, situaci sledujeme a vyhodnocujeme. V budoucnu, vzhledem k demografickému vývoji, ke změnám nejspíš dojde," dodala Unterfrancová.
V Havlíčkově Brodě si změny financování vyžádaly 75,3 milionu korun, sdělila mluvčí radnice Jana Vránová. Město počítá, že roční náklady budou 130,5 milionu korun. "Zvýšené náklady jsou v plné výši pokryty změnou rozpočtového určení daní. Dle predikce průměrného výnosu na žáka v rámci RUD je pro město Havlíčkův Brod plánován příjem právě ve výši 130,500.000 Kč," uvedla Vránová.
Město má pět základních škol, tři mateřské, z nichž jedna má deset odloučených pracovišť, základní uměleckou školu a středisko volného času. Zefektivnit chod svých zařízení se město snažilo už dřív. "Jedná se například o sloučení mateřských škol do větších celků či sdílení servisních pracovníků (údržbáři, pradleny) pro více pracovišť MŠ. Činnosti mzdových účetních či IT techniků jsou navíc v převážné míře zajišťovány formou externích služeb," dodala Vránová. Propouštět havlíčkobrodská školská zařízení neplánují. Platy uklízeček či kuchařek ale podle ní stále musí město dorovnávat do zákonem stanoveného zaručeného platu.
S tím se potýkají i menší obce. "Tabulkové platy jsou dost tragické. I v minulosti tam (nepedagogičtí pracovníci) měli nějaké odměny. Když financování přešlo pod obec, samozřejmě je musíme nechat, protože ty lidi potřebujeme. V pololetí se na to podíváme, ale už teď víme, že něco doplácet budeme," řekl Zdeněk Ryšavý, starosta Okříšek na Třebíčsku. V rozpočtu obce je na to zatím vyčleněno asi 200.000 korun, bude ale rozhodovat vývoj příjmů z RUD. V obci je jedna základní a jedna mateřská škola. Do několika let se budou muset sloučit, aby obec vyhověla novele školského zákona. V ní je stanovená povinnost slučovat školy, když v nich není alespoň jednou za poslední tři roky nejméně 180 dětí. Požadavek na minimální počet mají školy plnit nejpozději 1. ledna 2029. "Nedovedu si představit, že bychom sloučením ušetřili víc než jednoho člověka," dodal Ryšavý.