Projekt na krajský dům s byty v Jihlavě vyjde na 7,1 milionu korun

Autor: ČTK
  13:39aktualizováno  13:39
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Kraj vybral dodavatele, který vyprojektuje polyfunkční dům v ulici Bratří Čapků v Jihlavě. V domě budou i byty pro pracovníky nemocnice. Projektová dokumentace vyjde na 7,1 milionu korun. Je to výrazně méně, než kraj předpokládal, řekl dnes novinářům hejtman Vysočiny Martin Kukla (ANO). O zakázku se přihlásilo šest zájemců.

Bytový dům se dvěma podzemními podlažími pro parkování a komerčně využitelným přízemím chce kraj postavit na svém pozemku v sousedství krajského úřadu. Zatím pozemek slouží jako odstavná plocha pro auta. Odhad nákladů na projektovou dokumentaci byl 28 milionů korun. Podle zkušeností náměstka hejtmana Otty Vopěnky (ANO) jsou odhadované náklady projektů často výrazně vyšší než částka, která pak vzejde ze soutěže. Vítěznou nabídku na polyfunkční dům krajská rada nevyhodnotila jako bezdůvodně nízkou.

Stavba by měla stát přibližně 685 milionů korun a začít by podle hejtmana mohla příští rok. Celkově by v domě mělo být 72 bytů a 200 parkovacích míst.

Byty i celé bytové domy pořizuje kraj i v jiných městech. Chce tím svým nemocnicím usnadnit nábor nových zaměstnanců. V dubnu schválil nákup čtyř bytů za více než 36 milionů korun pro nemocnici v Pelhřimově, v červnu zastupitelstvo souhlasilo s nákupem šesti bytů asi za 47,5 milionu korun v Třebíči, kde se chystá i stavba bytového domu pro potřeby nemocnice. Na stejném záměru spolupracuje kraj i s Novým Městem na Moravě, kde je další z pěti krajských nemocnic.

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