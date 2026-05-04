Provoz na D1 na Vysočině ve směru na Prahu zastavil požár kamionu

Dálnice D1 na Vysočině byla dnes ve směru na Prahu přes hodinu neprůjezdná kvůli požáru kamionu na 118. kilometru. Podle mluvčí policie Jany Kroutilové se řidič kamionu nezranil. Škodu, kterou oheň způsobil, hasiči odhadli na 1,5 milionu korun. Auto podle nich začalo hořet kvůli technické závadě. Dálnici se levým jízdným pruhem podařilo zprovoznit po 14:15.
Požár byl podle hasičů ohlášený ve 12:50. Před 13:30 ho měli hasiči pod kontrolou a o deset minut později ho zlikvidovali, uvedla mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Kvůli přerušení provozu se na dálnici nejprve vytvořila několikakilometrová kolona. Později byla doprava na 119. kilometru u Velkého Beranova odkloněná, místo nehody bylo možné objet po silnici druhé třídy číslo 602.