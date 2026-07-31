Průvodem masek začal v Lipnici nad Sázavou festival Quijotova šedesátka

Slavnostní průvod v maskách dnes odpoledne v Lipnici nad Sázavou odstartoval hlavní program 13. ročníku integračního festivalu Quijotova šedesátka. Jeho cílem je od počátku propojování profesionálních divadelníků s herci s handicapem, řekla ČTK za organizátory Libuše Pečenková. Festival v amfiteátru pod hradem Lipnicí bude pokračovat v sobotu.
"Festival začíná průvodem každoročně. Jde se z amfiteátru na hrad, kde potom program dále pokračuje pohádkami pro děti. Pak se přesouváme znovu do amfiteátru," řekla Pečenková. Festival si podle ní udržuje svoji komorní atmosféru, což zejména handicapovaným hercům vyhovuje. Na představení chodí okolo stovky lidí. Vedle lidí s handicapem se kulturní akce snaží dávat prostor pro umělecké vyjádření i jiným skupinám lidí, kteří mohou mít problém se sociálním vyloučením. Loni to byl třeba koncert ženy, která za sebou měla pobyt ve vězení.
Součástí dnešního programu je vystoupení Divadla Facka nebo Divadla Harmonika. Představí se také Pferda či Divadlo Setkání, které premiérově uvede Zprávu k věci normality, dokumentární inscenaci o postavení lidí s mentálním handicapem v české společnosti.
Festivalu předcházela od úterý do čtvrtka samostatná večerní představení Divadla Klauniky, které je patronem akce. V hrách kromě profesionálních herců vždy účinkovali i handicapovaní. Na programu byly inscenace Pohádky v hantecu, Seděl vodník pod Erbenem a DonDon Šajn. Dnes večer soubor předvede hru Prodanka aneb Svatební výprodej nad Smetanou, ve kterém účinkuje 13 herců, šest z nich s handicapem.
Divadlo Klauniky založili v roce 1986 žáci mima Boleslava Polívky. Autorské divadlo se vyznačuje originálním inscenačním jazykem a vysokou improvizační schopností.