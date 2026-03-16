První české vystoupení kapely Honeyfeet bude na festivalu v Náměšti n. O.

Na multižánrovém festivalu Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou vystoupí letos britská skupina Honeyfeet se zpěvačkou Ríoghnach Connollyovou. Podle dramaturga festivalu Michala Schmidta bude v Česku účinkovat poprvé. Festival se letos uskuteční počtyřicáté. Začne 25. července a potrvá do 1. srpna.
Hlavním tématem jubilejního ročníku je Světlo. „Světlo pro nás znamená především pozitivní vliv hudby na vše, co nás obklopuje a čím jako lidé jsme a čím se stáváme. Soustředíme se také na hudbu přinášející naději ve formě světla na konci tunelu. A nezapomeneme na tu, která dokáže její tvůrce skladatelsky rozsvítit a naše životy pak rozzářit," řekl Schmidt.
Connollyová, která se na festivalu představí i také ve dvojici The Breath, je podle něj dobrým příkladem. Má za sebou útěk před sektářským násilím v Severním Irsku i boj s vážnou nemocí a musela se vyrovnat i s náhlou smrtí otce.
Zpěvačka se věnovala jazzu i jazz-swingu a v roce 2008 založila vlastní kapelu Honeyfeet, ve které se mísí vedle funky a rocku i folk. Samostatně vystupuje s kytaristou Stuartem McCallumem. V duu na náměšťském festivalu vystoupí 27. července, o den dřív ji čeká koncert s kapelou.
Cílem festivalu je představovat návštěvníkům jedinečné hudebníky z celého světa, kteří velmi často vystupují v České republice poprvé nebo přijíždějí se specifickým projektem. Festival má hlavní scény v areálu náměšťského zámku. Vedle hudby nabízejí i divadelní, výtvarné či hudební dílny nebo výstavy. Návštěvnost festivalu byla v minulých letech okolo 6000 lidí. V předprodeji je možné zatím koupit permanentky. Základní na osobu vyjde na 2700 korun.