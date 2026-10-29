První výstavou centra MethodKa ve Žďáru nad Sázavou bude Malý princ

První akcí v novém výstavním prostoru ve Žďáru nad Sázavou bude Malý princ výtvarnice Elišky Soffer Podzimkové. Po nedělním zahájení bude výstava pro veřejnost přístupná od pondělí 2. listopadu. ČTK to sdělil Petr Sedlák z městského odboru školství, kultury a sportu. Prostor pro výstavy vznikl při opravách městské budovy na náměstí Republiky, která dostala název MethodKa.
"Cílem výstavy je přiblížit kouzelný svět Malého prince, který působí nejen na oči, ale i na další lidské smysly," uvedl Sedlák. Do literárního příběhu francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho budou moci návštěvníci vstoupit prostřednictvím ilustrací, fotografií, prostorových instalací a moderních technologií.
Výstavě dominují ilustrace z nového vydání Malého prince, které autorka vytvořila kombinací fotografií a kresby při cestě po Islandu. Součástí jsou interaktivní instalace, například obří mechové vejce nebo stan, v němž si lze poslechnout audioknihu a vytvořit vlastní stínohru. Při využití bezplatné aplikace Artivive v chytrém telefonu nebo tabletu ožijí ilustrace návštěvníkům před očima. Organizátoři jim doporučují stáhnout aplikaci předem a vzít si sluchátka. Výstava bude otevřená do 24. ledna.
Budova bývalého městského úřadu na horní straně náměstí Republiky je ze 70. let minulého století. Úředníci se z ní odstěhovali v roce 2004, prostory pak město pronajímalo. K rekonstrukci přistoupilo kvůli špatnému technickému stavu domu. Podle městského facebooku to stálo 90 milionů korun bez DPH, na energetická opatření dostalo město dotaci. V přízemí jsou kromě výstavního prostoru lékařské ordinace, zbývající části jsou pro nájemníky z komerčního sektoru.
Nový název budovy MethodKa připomíná typografa Methoda Kalába, který se narodil v blízkém Veselíčku. Jeho siluetu a vznášející se písmena letos na jaře do čerstvé omítky na boční stěně domu vyškrabal výtvarník Josef Zlamal se svým týmem.