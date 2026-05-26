Psychiatrická nemocnice otevřela speciální hřiště, pomůže dětským pacientům

Martin Vokáč
  14:52
V havlíčkobrodské psychiatrické nemocnici otevřeli nové hřiště. Vcelku běžná věc má v tomto případě mnohem hlubší rozměr. Sloužit bude výhradně dětskému a dorosteneckému oddělení. Pro malé pacienty bude velkým pomocníkem. A zároveň je signálem, že se psychiatrická péče výrazně posouvá.

„Snažíme se, aby obor šel moderní cestou. A postupně se to daří nejen u nás, ale i na celorepublikové úrovni. Toto nové hřiště je jen dalším střípkem do této mozaiky,“ uvedl při slavnostním otevření primář oddělení dětské a dorostové psychiatrie a zároveň předseda asociace dětské psychiatrie Tomáš Havelka.

Nové hřiště bude sloužit dětským pacientům havlíčkobrodské psychiatrické nemocnice. Jeho vybudování přišlo na 6,5 milionů korun. (26. května 2026)
O slavnostní otevření hřiště se postarala (zprava) ředitelka psychiatrické nemocnice Markéta Holubová, primář oddělení pro děti a dorost Tomáš Havelka a prezidentka a zakladatelka nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová. (26. května 2026)
Slavnostní otevření hřiště v areálu psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě. Vpravo stojí režisér Jiří Podlipný, vedle něj primář Tomáš Havlenka. V kostkovaných šatech ředitelka nadačního fondu Kapka naděje Dita Loudilová, vedle ní ředitelka nemocnice Markéta Holubová. (26. května 2026)
Nové hřiště nahradilo starší a už dávno nevyhovující plácek. Ti nejmenší pacienti tu mohou využít pískoviště, nejrůznější houpačky či relaxační sítě, mohou šplhat po provazové pyramidě. Ti větší určitě ocení třeba jednoduché posilovací stroje. Součástí prostoru u pavilonu 12 je i kompletně nové hřiště na fotbal, volejbal nebo basketbal s umělým povrchem. Připraveny na něm jsou branky, basketbalové koše i síť. K odpočinku slouží lavičky i zastřešené altánky.

„Působí to tu relaxačně, proaktivně, nejsou tu ani žádné ploty. Naším cílem je dělat léčbu kooperativní. Tedy nevyvolávat pocit, že sem rodiče nechávají zavřít dítě, které se má změnit. Naším cílem je co nejvíce s dítětem a jeho rodinou spolupracovat,“ konstatoval Havelka.

Dětská psychiatrie má mnoho slabin. Jen straší děti Bohnicemi, říká primář

Dětské a dorostenecké oddělení havlíčkobrodské léčebny má kapacitu 34 lůžek. Obvykle je takřka stoprocentně využité. Zaměřuje se především na léčbu poruch příjmu potravy, v tomto ohledu je celorepublikovým centrem. Neopomíjí ale ani léčbu dalších problémů.

„Trochu alarmující je, že v posledních letech se zvyšuje počet závažných případů,“ podotkl primář. Na jeho oddělení se o pacienty stará pět lékařů, šest psychologů, kolem dvaceti sester a několik speciálních terapeutů. „Bohužel, potýkáme se s nedostatečnou kapacitou některých pracoven. Čekáme na rekonstrukci,“ dodal Tomáš Havelka.

Zájem o dětskou psychiatrii zvýšil dokument

Vybudování hřiště přišlo celkem na šest a půl milionu korun. Z větší části ho psychiatrická nemocnice zaplatila sama, dar ve výši jednoho a půl milionu pak poskytl nadační fond Kapka naděje.

„Velmi si vážíme té částky, je nadstandardní. Náš jediný příjem je z veřejného zdravotního pojištění, takže máme omezené možnosti, a areál je sto let starý. Musíme myslet na všechny ty budovy a samozřejmě hlavně na personál,“ poděkovala ředitelka nemocnice Markéta Holubová.

„Psychické zdraví je velice složitá věc a spousta lidí se k ní obrací zády. Setkala jsem se i s takovými odmítnutími, že ‚na magory nic nedáme‘. Bohužel, často pak člověk prozře, až když se mu něco takového přihodí v rodině,“ podotkla prezidentka a zakladatelka Kapky naděje Vendula Pizingerová.

Jak dostat dítě na psychiatrii? Rodiče jsou zoufalí, píší za ně i dopisy na rozloučenou

Upozornit na problematiku dětské psychiatrie měl i televizní dokument Co je ti? Nic. Snímek režiséra Jiřího Podlipného se natáčel mimo jiné i právě v Havlíčkově Brodě. A rovněž ve spolupráci s nadačním fondem. I režisér se úterního otevření hřiště v brodské léčebně zúčastnil.

„Setkali jsme se tu s velkým pochopením a vstřícností pro naší práci. Pracovníci nemocnice dělali vše pro to, abychom my tu naši mohli dělat dobře. Řekli jsme si, že o to větší závazek je to pro nás, aby třeba i díky nám a našemu filmu mohli svou práci vykonávat co nejlépe zase oni,“ zmínil.

